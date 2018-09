Del Potro-Djokovic | Finale US Open 2018 | orario d’inizio e come vederla in tv

Us Open - Del Potro e Djokovic in finale. : Sull'Arthur Ashe Stadium ha avuto via libera per il ritiro di Rafa Nadal, numero uno del mondo e campione in carica, che dolorante al ginocchio destro dopo la maratona di quasi cinque ore per domare ...

Novak Djokovic : 'Del Potro di nuovo al top - sarà fondamentale la risposta' : Ecco perché ora è il numero 3 del mondo'. Quali saranno le chiavi per batterlo? 'Ha sempre avuto un dritto maestoso, unito ad un grande servizio. Il suo gioco ruota attorno a questi due colpi. Ha ...

US Open 2018 - Finale Del Potro-Djokovic : a che ora inizia e su che canale vederla in tv. Il programma completo : Ultimo alto del quarto Slam stagionale: la Finale degli US Open 2018 vedrà in campo domani a Flushing Medows Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic, che si sono sbarazzati in semiFinale agevolmente rispettivamente di Rafael Nadal e Kei Nishikori. 14-4 i precedenti tra i due, ovviamente in favore del serbo, ex numero uno al mondo che sembra aver ritrovato il gioco dei giorni migliori e partirà nettamente favorito. La finalissima è in programma ...

US Open - Del Potro in finale senza gioire : “brutto vincere così con Rafa” : Juan Martin Del Potro quasi rammaricato dopo la vittoria contro Rafa Nadal nella semifinale degli US Open, adesso troverà Djokovic in finale ”Non è il modo migliore per vincere un match, mi piace affrontare Rafa, è il più grande combattente del nostro sport e non voglio vederlo soffrire sul campo. Sono dispiaciuto per lui e spero possa recuperare in fretta, però ovviamente sono felice di essere di nuovo in finale qui a New ...

US Open - Djokovic in finale con Del Potro : “tutti volevano le sfide con Federer e Nadal? Ecco cosa dico” : US Open, Novak Djokovic pronto a dare battaglia nella finale di Flushing Meadows contro l’argentino Del Potro “Tutti aspettavano le sfide con Federer e Nadal? Beh, capisco che Roger e Rafa siano i favoriti quando si parla di Slam, però non dimentichiamoci che Del Potro ha vinto qui nel 2009 e poi è stato costretto a un lungo stop per via degli infortuni ai polsi, ma noi sapevamo che come valore è sempre stato un top 5. E ora ...

US Open 2018 : Del Potro e Djokovic - una finale inedita tra il ritiro di Nadal e l’inferiorità di Nishikori : Gli US Open 2018 hanno la loro finale maschile: Juan Martin Del Potro contro Novak Djokovic. L’argentino e il serbo hanno entrambi messo in mostra tutte le loro qualità nell’arco delle due semifinali che li hanno visti impegnati, sebbene con conclusioni differenti. Non è possibile parlare della prima semifinale senza citare l’uscita di scena prima del tempo di Rafael Nadal. Va detto che, in ogni caso, anche prima che lo ...

Tennis - Us Open : Djokovic batte Nishikori - è in finale contro Del Potro : andata a finire come nelle ultime 13 volte: Novak Djokovic ha battuto Kei Nishikori. Stavolta il giapponese ha caricato a salve la sua racchetta e ha issato bandiera bianca senza mai creare davvero ...

VIDEO Nadal-Del Potro - highlights semifinale US Open 2018 : infortunio per lo spagnolo - si ritira sotto di 2 set : L’impresa di Juan Martin Del Potro, che torna in finale agli US Open al termine di un torneo giocato davvero magistralmente. La resa di Rafael Nadal, che sotto due set a zero è costretto ad arrendersi per i problemi fisici (in particolare al ginocchio). Andiamo a rivivere la prima semifinale degli US Open 2018 al maschile con gli highlights del match (clicca qui per la cronaca dell’incontro). VIDEO highlights US Open ...