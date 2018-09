Dai pm campagne pro-migranti ​Salvini inchioda le toghe rosse

ilgiornale

(Di domenica 9 settembre 2018) Due giorni fa l"affondo, ieri i toni più pacati e oggi ancora all"attacco. Lo scontro tra Salvini e la magistratura non si è chiuso con le parole concilianti di ieri. Anzi. Riprende con la classica intensità, solo senza più sparare nel mucchio ("Se un tassista ti frega, non vuole dire che tutti ti fregano). Il ministro dell"Interno conferma che "non c"è alcun golpe giudiziario" nei suoi confronti, ma critica "l"ipocrisia" di quella fetta di magistratura che da sempre ha "simpatie di sinistra".Il suo day after la retromarcia sulla giustizia, il leghista lo lancia in una intervista radiofonica a 'L'Indignato speciale' su Rtl 102,5. Il tema è sempre quello dell"indagine aperta a suo carico sul caso Diciotti. Salvini non si capacita di come sia possibile che lesiano tanto interessate da quanto successo al porto di Catania mentre non concentrino altrove le loro energie e limitate ...