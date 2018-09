Dagli insulti al Festival alla rivincita | Jennifer Kent Premio speciale | ' Non conta

Federico Rossi difende Paola Di Benedetto Dagli insulti : "Commenti irrispettosi e maleducati" : Federico Rossi, del duo Benji e Fede, e la neo fidanzata Paola Di Benedetto (già ex di Matteo Gentili del Grande Fratello e di Francesco Monte ai tempi della loro partecipazione all'Isola dei Famosi) sono sotto la lente di ingrandimento delle fan del giovane interprete.prosegui la letturaFederico Rossi difende Paola Di Benedetto dagli insulti: "Commenti irrispettosi e maleducati" pubblicato su Gossipblog.it 26 agosto 2018 23:00.

Modella scatta un selfie con il papà appena morto e la pubblica sui social : travolta Dagli insulti (FOTO) : Suo padre era morto da pochi istanti in un letto d’ospedale davanti a lei, ma questo non le ha impedito di scattare quella foto, ossessionata com’è dalla sua immagine sui social, e postarla su Instagram e Facebook Suo padre era morto da pochi istanti in un letto d’ospedale davanti a lei, ma questo non le ha impedito di scattare quella foto, ossessionata com’è dalla sua immagine sui social, e postarla su Instagram e ...

