Curare i capelli con olio di mandorle dolci

Come Curare i capelli in vacanza : Costume e infradito per la spiaggia, quella camicia di lino che tanto amate, jeans e mocassino per la sera. Per un look impeccabile anche al mare però servono anche i giusti prodotti per curare e sistemare i capelli, arma di seduzione non più solo appannaggio delle donne. Il sole, la salsedine e il vento possono infatti seccare e rovinare la chioma, ma bastano pochi gesti di cura e styling per combattere aridità, effetto crespo, irritazione ...