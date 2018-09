Cuneo | spray urticante al concerto di Sfera Ebbasta | un ragazzo in ospedale

ilgiornale

(Di domenica 9 settembre 2018) Quasi tremila persone, per lo più giovanissimi, erano radunate alla Mondovicino Arena diper assistere aldel loro idolo, il cantante. Il trapper si stava esibendo sul palcoscenico quando ha dovuto interrompere per alcuni minuti lo show.Qualcuno tra il pubblico ha infatti utilizzato delloal peperoncino e la sostanzasi presto sparsa all'interno dell'Arena costringendoa interrompere lo spettacolo.L'episodio è avvenuto intorno a mezzanotte. Unha avuto problemi di vista e ha manifestato forti bruciori al volto e al petto. Dopo essere stato soccorso dalla Croce rossa, il giovane è stato trasferito ine ricoverato per accertamenti. Almeno altri venti spettatori hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari presenti per difficoltà respiratorie.I carabinieri, presenti sul posto, in divisa e borghese, hanno subito avviato le ...