Crollo ponte | nel mirino dei pm le consulenze agli ispettori

Crollo ponte - nel mirino dei pm le consulenze pagate agli ispettori : Alcuni tecnici ministeriali avevano lavorato per Autostrade. «Da capire se la qualità delle verifiche sia stata influenzata»

Crollo ponte Genova - Conte : 'Non siamo per le nazionalizzazioni' : "Non siamo per le nazionalizzazioni e privatizzazioni ma per una gestione efficiente delle risorse pubbliche". A chiarirlo è il premier, Giuseppe Conte, tornando a parlare del Crollo del ponte Morandi ...

Crollo ponte Morandi - ci saranno due incidenti probatori : Il primo chiesto dalla Procura per garantire la rimozione delle macerie e la catalogazione dei reperti. Il secondo, in una fase successiva, servirà per capire le cause del Crollo -

Crollo ponte - 2 gli incidenti probatori : 16.18 Saranno due gli incidenti probatori nell'ambito dell'inchiesta sul Crollo del ponte Morandi,avvenuto lo scorso 14 agosto causando la morte di 43 persone. Il primo è quello chiesto dalla procura per garantire la rimozione delle macerie e la catalogazione dei reperti. Il secondo, che verrà chiesto in una fase successiva, servirà per capire le cause del Crollo.

Crollo ponte - Regione Liguria : 100 case pubbliche date alle famiglie : Sono oltre un centinaio le case pubbliche assegnate alle famiglie che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni dopo il Crollo del ponte Morandi, a Genova: lo ha reso noto la Regione Liguria. I nuclei familiari che hanno scelto l’assegno per l’autonoma sistemazione sono 135 di cui 31 quelli già liquidati. L'articolo Crollo ponte, Regione Liguria: 100 case pubbliche date alle famiglie sembra essere il primo su Meteo Web.

Quella mail nella notte del Crollo del ponte : "Vizio progettuale originario" : Una mail notturna che scagionerebbe Autostrade da qualsiasi responsabilità riguardante il crollo del ponte Morandi, crollo che ha causato la morte di 43 persone. Ed è verso la mezzanotte del 14 agosto che Autostrade, tramite il manager Enrico Valeri, contatta Ismes/Cesi, richiedendo che inoltrino di nuovo il report sugli stralli del maggio 2016. Ismes manda così una mail intorno alla mezzanotte con un accompagnamento ...

Crollo ponte Morandi ed emergenza Genova : le proposte di LeU : ... "La proposta di LeU è chiara " sottolinea Luca Pastorino, deputato di Liberi e Uguali " da un lato attivare una unità di crisi al Mise, per assistere l'intera economia cittadina fatta dalla piccole ...

Ponte Morandi - i nomi degli indagati per il Crollo. Chiesto l’incidente probatorio | : Presto l’incidente probatorio che potrebbe coinvolgere altre persone nelle indagini. Autostrade per l’Italia si difende. Gli Sfollati chiedono che resti aperta la “casa comune”

Le molteplici anomalie del Crollo del ponte di Genova : La tragedia del crollo del ponte “Morandi” del 14 agosto 2018 ci mostra una lunga serie di anomalie, verificatesi sin

Le molteplici anomalie del Crollo del ponte di Genova : Le contraddizioni tra le dichiarazioni ai media e sui social network di alcuni uomini di governo e gli atti formali.

Calizzano e il bosco delle scarpe di lusso. La Liguria che (r)esiste dietro al Crollo del ponte : “Esportiamo in Francia, Inghilterra, Giappone , Messico, Marocco”, la Legnoform una piccola azienda famigliare di Calizzano (Savona), probabilmente non entrerà mai nelle cliccatissime recensioni di Chiara Ferragni, ma molte scarpe di lusso di Gucci, Geox e Dolce & Gabbana cantate dagli influencer, vengono realizzate proprio grazie alle sagome di legno che la famiglia Danna ricava dalla più grande faggeta d’Italia: quella appunto di ...