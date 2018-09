Crollo ponte Genova | via libera dalla procura per i sensori

Crollo ponte - botta e risposta tra Toti e il ministro Toninelli sulla ricostruzione : A margine della Fiera del Levante di Bari, Di Maio ha voluto ribadire la linea del governo. "Autostrade avrà un'altra brutta sorpresa nei prossimi giorni. Io non faccio ricostruire il ponte a chi lo ...

Un dirigente del ministero dei Trasporti si è dimesso dalla commissione ispettiva sul Crollo del ponte Morandi dopo essere finito fra gli indagati della procura di Genova : Il dirigente del ministero dei Trasporti Bruno Santoro si è dimesso dalla commissione ispettiva sul crollo del ponte Morandi dopo essere finito fra gli indagati della procura di Genova in relazione al crollo del ponte. Lo ha annunciato con una The post Un dirigente del ministero dei Trasporti si è dimesso dalla commissione ispettiva sul crollo del ponte Morandi dopo essere finito fra gli indagati della procura di Genova appeared first on Il Post.

Crollo ponte Genova - Ministro Toninelli : “Evitare altre tragedie - intervenire su A24 e A25” : “Il Crollo di Genova e’ un evento che mai sarebbe dovuto succedere e che non dovra’ ripetersi. Con la morte nel cuore ci siamo subito rimboccati le maniche. Abbiamo stanziato dei fondi per le prime necessita’ e ci accingiamo a varare un decreto che assicuri al capoluogo ligure quella rinascita che si merita. Inoltre abbiamo avviato una mappatura delle criticita’ esistenti nelle infrastrutture di tutta Italia e ...

Crollo ponte : Mit - Santoro si dimette da commissione ispettiva : Bruno Santoro ha rassegnato spontaneamente le proprie dimissioni dalla commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che opera per individuare le cause del Crollo del ponte Morandi. Lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture in una nota. Il ministero, ringraziandolo per la sensibilità e la professionalità dimostrate, precisa che appena dal 23 marzo scorso Santoro e' dirigente della ...

Crollo ponte Genova - la storia di Pasquale e Graziella : “Noi - sfollati - ci siamo innamorati” : La storia d'amore, nata tra le macerie del ponte Morandi di Genova, di Graziella Pistorio e Pasquale Rainieri, 86 anni lui e 83 lei. Entrambi sfollati, sono rimasti sempre insieme dopo la tragedia del 14 agosto. "Vivere tutto ciò assieme è fondamentale".Continua a leggere

Crollo del ponte Morandi : è braccio di ferro sulla ricostruzione : Ancora non è chiaro chi, tra Regione e Governo, deve gestire la crisi. E' scontro tra Toti e Di Maio sul ruolo di Autostrade -

Crollo ponte Morandi : 2 gli incidenti probatori/ Ultime notizie - sensori in ritardo : quando arriveranno? : Crollo ponte Morandi: 2 gli incidenti probatori. Ultime notizie, sensori in ritardo: quando arriveranno? Prosegue a rilento l'istallazione degli strumenti di sicurezza(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 08:33:00 GMT)

Crollo ponte - nel mirino dei pm le consulenze agli ispettori : Alcuni tecnici ministeriali avevano lavorato per Autostrade. «Da capire se la qualità delle verifiche sia stata influenzata»

Ponte Morandi Genova : due incidenti probatori/ Ultime notizie Crollo : iniziato iter per installazione sensori : Ponte Morandi Genova: e-mail dopo il crollo. Ultime notizie, così i super-consulenti hanno cambiato versione: spedita un'email sospetta nella notte fra il 14 e il 15 agosto(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 22:48:00 GMT)