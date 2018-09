Crociata anti-Netflix - autori ed esercenti in rivolta a Venezia : «Il Leone d'Oro non può andare a Cuaron» : Tutti contro Netflix. Il cinema in rivolta contro il verdetto della giuria di Venezia che ha assegnato il Leone d'Oro a Roma di Alfonso Cuaron, prodotto appunto dalla piattaforma di streaming...

La Crociata antiplastica del Movimento pronta a toccare Spezia e Vezzano : La Spezia - Dopo la vittoria del Movimento 5 Stelle di ieri in Consiglio regionale, ora la proposta di adesione al #Plasticfreechallenge si estende a macchia d'olio in tutti i comuni liguri in cui ...

Migranti : Delrio - Salvini smetta Crociata d’odio : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Quando si dice ai soccorritori di non perdere tempo e di non intervenire, quando si lasciano le persone in balia delle onde, quando si chiudono i porti, si sta dicendo di lasciare gli esseri umani in mare. @matteoSalvinimi la smetta con crociata d’odio. #ong”. Lo scrive su twitter il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio. L'articolo Migranti: Delrio, Salvini smetta crociata ...