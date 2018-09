Cristiano Ronaldo vs Messi | il ricordo di Crouch | “Leo è più forte di te” | la risposta di

Irina Shayk - ex di Cristiano Ronaldo - pronta a tutto : “se qualcuno mi chiede di fare un nudo dico di sì” [FOTO] : 1/12 ...

Juventus - Cristiano Ronaldo in vacanza a Montecarlo : 'vitamina D' e relax : Cristiano Ronaldo è sereno e rilassato. Lo dimostrano le ultime immagini pubblicate sui social dal portoghese e dalla compagna Georgina, in vacanza a Montecarlo a bordo del loro yacht. "Vitamina D", ...

Cristiano Ronaldo se la spassa in Costa Azzurra con la sua Georgina [FOTO e VIDEO] : 1/12 Instagram ...

Cristiano Ronaldo in Costa Azzurra - CR7 se la spassa a Monaco sul lussuoso yacht con Georgina [FOTO E VIDEO] : Cristiano Ronaldo approfitta dei giorni dedicati alle Nazionali e senza Serie A per volare a Monaco con la famiglia, CR7 se la spassa al mare Uno yacht mega galattico, una bellissima fidanzata e i figli accanto: questo è il weekend di Cristiano Ronaldo senza la Serie A. Approfittando della pausa del campionato, CR7 si è recato a Monaco dove ha trascorso attimi di relax con Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo Junior. Indossando un ...

Sergio Ramos in tackle su Cristiano Ronaldo : 'Fifa Best Player? Deve essere Modric' : Il ' Best Player ' - secondo il difensore spagnolo e del Real - è il centrocampista croato vice campione del mondo e suo compagno di club, già premiato dalla Uefa con buona pace di Cristiano Ronaldo ,...

Juve - palla in mezzo per Cristiano Ronaldo : il piano di Allegri per farlo segnare : Osannato, coccolato, ammirato, acclamato. Soprattutto, atteso: quel primo gol mancante continua a provocare immotivati attacchi d'ansia. Ma Cristiano Ronaldo è pure 'fasciato', avvolto da una Juve che ...

Citazione di Frida Kahlo e lingerie in vista : la fidanzata di Cristiano Ronaldo strega i social [GALLERY] : Georgina Rodriguez splendida nell’ultimo scatto social, la bella fidanzata di Cristiano Ronaldo stupisce tutti citando Frida Kahlo L’arrivo a Torino, la prima volta all’Allianz Stadium ed il red carpet della Mostra di Venezia. Georgina Rodriguez strega tutti in ogni sua apparizione pubblica. La giovane fidanzata di Cristiano Ronaldo fa anche incetta di like e commenti sui suoi profili social. L’ultimo scatto ...

Nations League 2019 - il Portogallo ai raggi X. Cristiano Ronaldo assente contro l’Italia - occhio ad André Silva : Il Portogallo Campione d’Europa in carica sarà il prossimo avversario dell’Italia nella seconda giornata della fase a gironi della UEFA Nations League 2019. I lusitani si presentano a questa nuova competizione dopo una Coppa del Mondo discreta, in cui sono stati eliminati agli ottavi di finale dall’Uruguay di Suarez e Cavani. Cristiano Ronaldo è riuscito a trascinare la squadra soprattutto nel match d’apertura contro la ...

Georgina Rodriguez a passo di… salsa! La fidanzata di Cristiano Ronaldo balla sinuosa [VIDEO] : Georgina Rodriguez protagonista di un video sui social in cui balla la salsa, la fidanzata di Cristiano Ronaldo sensuale e bellissima Georgina Rodriguez balla la salsa, si fa riprendere e pubblica tutto sui social. La bella fidanzata di Cristiano Ronaldo, diventata in breve tempo una delle wags ‘italiane’ più seguite, appare sensuale e sinuosa mentre si cimenta in una delle sue più grandi passioni: il ballo. La spagnola accanto ...

Kane : 'Difficile fare confronti tra me - Cristiano Ronaldo e Messi' : ROMA - ' E' difficile fare confronti con Messi, Cristiano Ronaldo e me' . Così Harry Kane , a poche ore dalla sfida d'esordio dell'Inghilterra nella Nations League contro la Spagna. ' Con questo nuovo ...

Galliani e il Monza : 'Io e Berlusconi saremo i Cristiano Ronaldo della C' : C'è un universo calcistico in fermento , attratto dal possibile ritorno nel mondo del calcio di Silvio Berlusconi. Sa cosa mi ha detto ieri? Il potenziale arrivo della coppia Silvio e Adriano sta ...

Il tutor di Cristiano Ronaldo : 'Già a 12 anni era unico' : Leonel Pontes è stato fondamentale nel percorso umano e tecnico di Cristiano Ronaldo. È stato il primo tecnico incaricato di seguire il giovanissimo CR7, nel 1997, al suo arrivo allo Sporting Lisbona. ...

Borriello : 'Proveremo a portare Ibiza ad altissimi livelli. Avrei voluto fare la carriera di Cristiano Ronaldo' : ... dove c'è il sole, il mare e ci si può divertire, è un'isola completa, con un aeroporto internazionale e adesso speriamo di portare anche qualche evento con lo sport". E conclude "l'Ibiza a livello ...

Fifa 2019 - Cristiano Ronaldo ed altri big si “lamentano” del rating [VIDEO] : Fifa 2019, il noto gioco per consolle della EA Sports, sta per uscire con tante novità: Cristiano Ronaldo sarà in copertina In occasione della presentazione del nuovo Fifa 2019 da parte dei EA Sports, diversi calciatori hanno prestato il proprio volto per la pubblicità del noto gioco per consolle. Tra questi anche Cristiano Ronaldo, il quale si è “lamentato” del rating datogli dalla EA Sports, un 94 che non è abbastanza a detta ...