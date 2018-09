Cremonese 1988-’89 | quando la “Cremo” spezzò l’incantesimo

lanotiziasportiva

(Di domenica 9 settembre 2018) Dopo due tentativi falliti (nelle annate 1986-’87 e 1987-’88), i grigio-rossi lombardi conquistano la Serie A. Soffrendo, ma meritando.di Giuseppe Francesco LivraghiEstate. Las’appresta ad affrontare il campionato di Serie B con l’intento di conquistare il ritorno nella massima Serie, sfiorata nella stagione appena conclusa. Nell’annata 1987-’88, infatti, i grigio-rossi sono stati fra le protagoniste per il salto di categoria, poi sfumato a causa di un mese finale di stagione da incubo, nel quale i lombardi hanno, in sequenza, perso 0-1 in casa col Lecce e in trasferta col Padova, pareggiato 0-0 in casa con la Sambenedettese e perso 1-2 in trasferta con la Triestina. Un punto in quattro partite, che li ha costretti a riporre nel cassetto il sogno del ritorno nell’Olimpo del calcio nazionale: la classifica finale ha visto i ...