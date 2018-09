Corea Nord | Kim e inviato Xi Jinping insieme a saluto d' onore

Alluvioni in Corea del Nord : 76 morti e 75 dispersi - crollate case e cliniche : Gravi Alluvioni hanno colpito la Corea del Nord: lo ha riferito la Croce Rossa, secondo cui vi sarebbero almeno 76 vittime e 75 dispersi, tra cui molti bambini. Migliaia di persone sono rimaste senza casa dopo le intense precipitazioni, che hanno provocato Alluvioni e frane, provocando il crollo di oltre 800 edifici comprese case, cliniche e scuole. Le province più colpite sono quelle di Hwanghae Meridionale e Settentrionale. “Migliaia di ...

Corea del Nord - Trump : Cina complica relazioni con Pyongyang : Il presidente americano Donald Trump ha accusato la Cina di complicare le relazioni tra Washington e Pyongyang, mentre i colloqui sulla denuclearizzazione della Corea del Nord si sono bloccati. "...

Corea del Nord - Kirill ringrazia Kim Jong-un : ... dopo una visita di Kim Jong Il a Mosca , come segnale di distensione politica nei confronti del Cremlino. Il regime di Pyongyang, infatti, è noto per la durezza con cui ha cercato di eliminare ogni ...

Nucleare : la Corea del Nord resta una “minaccia grave e imminente” : Secondo l’annuale rapporto del Ministero della Difesa giapponese, la Corea del Nord continua a essere una “minaccia grave e imminente“: “Non c’è alcun cambiamento nella nostra constatazione della minaccia rappresentata dalle armi nucleari e dai missili NordCoreani“, rileva il report. “Noi non possiamo ignorare il fatto che, ancora oggi, Pyongyang possiede diverse centinaia di missili che hanno alla loro ...

Giappone : NordCorea resta minaccia seria : 6.20 Nonostante i progressi diplomatici degli ultimi mesi, la Corea del Nord continua a rappresentare una minaccia "seria e imminente". E' quanto sostiene il ministero della Difesa Giapponese. "Non possiamo ignorare il fatto che ad oggi, Pyongyang dispone di diverse centinaia di missili, che mettono il Giappone in pericolo", ha detto il ministro della Difesa, Onodera. "In risposta, il governo Giapponese sta costantemente rafforzando le sue ...

Corea del Nord - giapponese liberato 'per motivi umanitari' : La Corea del Nord ha deciso di liberare "per motivi umanitari" ed espellere Tomoyuki Sugimoto, un giapponese 39enne arrestato in seguito a un "crimine" non meglio precisato contro il Paese. L'ipotesi ...

NordCorea - libero giapponese arrestato : 6.30 La Corea del Nord ha deciso di liberare "per motivi umanitari" Tomoyuki Sugimoto, cittadino giapponese di 39 anni che era stato arrestato mentre visitava il porto di Nampo, perché forse aveva ripreso con una telecamera una struttura militare. I media giapponesi avevano parlato del suo probabile arresto a metà agosto. L'agenzia ufficiale Kcna riferisce della liberazione ed espulsione del 39enne, senza però precisare quale fosse il reato ...

Corea Nord : Cina contro Trump : PECHINO, 25 AGO - La Cina definisce "irresponsabili" e "capricciosi" i giudizi del presidente Usa Donald Trump legati alla decisione di cancellare la visita del segretario di Stato Mike Pompeo a ...

Nessun progresso sul nucleare - Trump cancella il viaggio del segretario di Stato Pompeo in Corea del Nord : Nuovo strappo tra Stati Uniti e Corea del Nord. Il presidente americano, Donald Trump, ha cancellato il viaggio nel paese asiatico del segretario di Stato, Mike Pompeo, previsto per la prossima settimana. "Gli ho chiesto di non andare, in questo momento, perché sento che non stiamo facendo sufficienti progressi riguardo alla denuclearizzazione della penisola Coreana", ha spiegato il tycoon su Twitter.I have asked Secretary of State Mike ...

Usa - nuove sanzioni contro la Russia per affari con la NordCorea : New York, 21 ago., askanews, - Gli Stati Uniti hanno sanzionato delle società russe per aver fatto affari con la Corea del Nord, violando quindi le sanzioni imposte contro Pyongyang. Lo ha annunciato ...

Corea del Nord - Aiea : nessun segnale di denuclearizzazione : L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha reso noto di non aver rilevato segnali di interruzione delle attività nucleari in Corea del Nord, nonostante le promesse di denuclearizzazione: “La continuazione e l’ulteriore sviluppo del programma nucleare della DPRK e le dichiarazioni relative della DPRK sono causa di grave preoccupazione.“ L'articolo Corea del Nord, Aiea: nessun segnale di denuclearizzazione ...

Kim Jong Un : "Sanzioni banditesche contro la Corea del Nord" - : I media di Stato riportano una dichiarazione del leader. Nel mirino "forze ostili" che rispondono alle richieste degli Usa. Il leader nordCoreano Kim Jong Un ha additato "forze ostili" per aver ...

Corea del Nord - Kim Jong-un visita un allevamento di pesci gatto con la moglie : Le foto del leader NordCoreano allo stabilimento insieme alla moglie Ri Sol Ju nella provincia di Hwanghae