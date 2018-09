Corea del Nord | parata per i 70 anni ma senza missili Kim Jong-un | nuovo segnale di

Le foto della grande parata militare in Corea del Nord : Per celebrare i 70 del paese: è stata meno militare del solito, ma stiamo parlando degli standard NordCoreani The post Le foto della grande parata militare in Corea del Nord appeared first on Il Post.

Pentathlon - Mondiali 2018 : nella staffetta maschile sarà la Corea del Sud a farla da padrona? : Dopo la staffetta femminile, che ha dato il via ufficialmente ieri ai Mondiali di Pentathlon 2018 di Città del Messico, è subito tempo della prova maschile a squadre. La giornata di sabato 8 settembre, quindi, sarà dedicata alla staffetta che ci farà capire se la Corea del Sud sarà in grado di confermare i successi delle ultime due edizioni. Nel Mondiale disputato ad Il Cairo, in Egitto nel 2017, i fuoriclasse Hwang Woo-jin e Jun Woong-tae ...

Grey's Anatomy - un attore italo-Coreano sarà il primo chirurgo uomo gay della serie : Un nuovo chirurgo è pronto a varcare la soglia del Seattle Grey Sloan Memorial Hospital nella quindicesima stagione di Grey's Anatomy.TvLine annuncia per prima, seguita a ruota dagli altri siti USA di informazione televisiva, l'ingaggio di Alex Landi che sarà ricorrente nei panni del dottor Nico Kim. Come la foto e il cognome lasciano intuire Alex Landi è un attore metà coreano e metà italiano nato a New York e relativamente acerbo nel ...

Alluvioni in Corea del Nord : 76 morti e 75 dispersi - crollate case e cliniche : Gravi Alluvioni hanno colpito la Corea del Nord: lo ha riferito la Croce Rossa, secondo cui vi sarebbero almeno 76 vittime e 75 dispersi, tra cui molti bambini. Migliaia di persone sono rimaste senza casa dopo le intense precipitazioni, che hanno provocato Alluvioni e frane, provocando il crollo di oltre 800 edifici comprese case, cliniche e scuole. Le province più colpite sono quelle di Hwanghae Meridionale e Settentrionale. “Migliaia di ...

In Corea sono convinti che la diagonale del Samsung Galaxy pieghevole andrà dai 4 - 6 ai 7 - 3 pollici : Una "soffiata" proveniente dalla Corea ha anticipato la dimensione dello schermo che vedremo su Samsung Galaxy X (o Galaxy F, o chissà come) L'articolo In Corea sono convinti che la diagonale del Samsung Galaxy pieghevole andrà dai 4,6 ai 7,3 pollici proviene da TuttoAndroid.

Pentathlon - Mondiali Città del Messico 2018 : i favoriti della gara maschile. Sarà Francia contro Sud Corea? L’Italia insegue : Siamo ormai ai nastri di partenza dei Mondiali di Pentathlon moderno 2018 di Città del Messico. Nella megalopoli centroamericana vivremo una settimana di grande sport e battaglie, con un parterre de roi davvero di primissimo lignaggio. Tutti i migliori saranno al via e, per quanto riguarda la prova individuale maschile, sono pronti per regalarci grandissimo spettacolo. La finale maschile che, come sempre, Sarà preceduta dalle qualificazioni, si ...

Foto e caratteristiche di LG Q9 : l’imminente fascia media del brand Coreano : Potrebbe rappresentare un'occasione interessante per molti utenti il futuro LG Q9, dispositivo di fascia media che ha iniziato a far parlare di sé a partire dalle ultime indiscrezioni divulgate dal leaker MadSimar. Pur non trattandosi di un top di gamma, lo smartphone potrebbe presentare specifiche tecniche comunque rilevanti: schermo in formato 18:9 con cornici non ridottissime ed angolo morbidi, processore Snapdragon 660, 4GB di RAM, 32 o 64GB ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : gli azzurrini sfiorano la finale nella pistola 10 m mista. Doppietta per la Corea del Sud : Categoria junior al poligono per la specialità pistola 10 m mista ai Mondiali di Tiro a segno in corso a Changwon (Corea del Sud). La nazionale italiana sfiora l’accesso all’atto conclusivo con il duo costituito da Giulia Campostrini e Paolo Monna (Italia 1) che chiude in sesta posizione. Oro e argento per la nazionale ospitante davanti all’India. Al termine della fase eliminatoria passano il turno entrambe le coppie partecipanti della ...

Corea del Sud : crescita Pil secondo trimestre al 2 - 8% annuo : L'espansione dell'economia sudCoreana è stata rivista al ribasso anche su base sequenziale, dallo 0,7% allo 0,6% contro il progresso dell'1,0% del primo trimestre, dopo la contrazione dello 0,2% ...

LG G5 si aggiorna ad Android Oreo in Corea del Sud : L'update Ad Android Oreo per LG G5 al momento è stato rilasciato solo in Corea del Sud ma presto dovrebbe arrivare anche sui modelli degli altri Paesi L'articolo LG G5 si aggiorna ad Android Oreo in Corea del Sud proviene da TuttoAndroid.

Corea del Sud : per Son niente servizio militare grazie al trionfo ai Giochi Asiatici : Il giocatore del Tottenham vince in finale contro il Giappone, 2-0, e ottiene l'esenzione dalla leva obbligatoria per 22 mesi

Niente leva militare per Son - la Corea del Sud vince i Giochi Asiatici : reazione commovente del giocatore del Tottenham [VIDEO] : La Corea del Sud U23 vince i Giochi Asiatici battendo il Giappone in finale, Son così evita il servizio militare Sospiro di sollievo per Son Heung Min, il talento del Tottenham infatti non dovrà rispondere alla chiamata del servizio militare come richiesto dalla legge. L’unico modo per evitarlo sarebbe stato quello di aver “Chiari ed elevati meriti sportivi” e così è stato, dopo la vittoria dei Giochi Asiatici. La Corea ...

Giochi Asiatici - oro per la Corea del Sud : Son evita il servizio militare : Una vittoria che va oltre l'aspetto sportivo, quella ottenuta dalla Corea del Sud ai Giochi Asiatici disputati in Indonesia. La medaglia d'oro infatti significa, per i giocatori Coreani, aver evitato ...

Corea del Sud - Son trionfa ai Giochi Asiatici ed evita il servizio militare : A Giacarta è finalmente terminato l'incubo di Son. Il calciatore del Tottenham ha trionfato ai Giochi Asiatici con la sua Corea del Sud evitando così il pericolo del servizio militare che avrebbe ...