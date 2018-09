Coppa d' Africa | un morto e diversi feriti prima di Madagascar-Senegal

Coppa d’Africa - incidenti prima di Madagascar-Senegal : 1 morto e tanti feriti : Il bilancio è terribile: 1 morto e 37 feriti . incidenti prima della gara di Coppa d’Africa tra Madagascar e Senegal, lo riferiscono fonti dell’ospedale della capitale del Madagascar. Secondo il portavoce dell’Ospedale di Hrja, Oliva Alain Rakoto gli incidenti sarebbero dovuti alla calca che si è creata all’ingresso dello stadio, migliaia di tifosi sin dalle prime ore del mattino per assistere alla partita che per ...

