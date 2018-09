Coppa d' Africa | incidenti prima di Madagascar-Senegal | 1 morto e 37 feriti

Coppa d'Africa - tragedia prima di Madagascar-Senegal : bilancio provvisorio di un morto e 37 feriti : Il bilancio provvisorio è di un morto e 37 feriti , prima della partita tra Madagascar e Senegal valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa . È successo tutto allo stadio municipale di Mahamasina ...

Coppa d’Africa - tragedia prima di Madagascar-Senegal : calca davanti allo stadio fa 1 morto e 37 feriti : Almeno 1 persona è morta e altre 37 sono rimaste ferite in una spaventosa calca formatasi fuori lo stadio municipale di Antananarivo, in Madascar, prima della partita di calcio tra la nazionale di casa e il Senegal valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2019. Il bilancio è ancora provvisorio.Continua a leggere