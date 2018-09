Conte rassicura le imprese “Non siamo scriteriati” Ultime notizie | il premier “No alle

Conte prova a rassicurare i mercati : 'non siamo una banda di scriteriati - la manovra sarà coraggiosa ma attenta anche ai numeri' : Il premier Conte prova a rassicurare sia gli imprenditori italiani che i mercati internazionali. E ha ribadito: 'siamo per una gestione efficiente delle risorse pubbliche' -

Cernobbio - Conte rassicura gli imprenditori : “Manovra con misure graduali - nessun piano anti-euro” : “E’ stato detto che volevamo uscire dall’Europa e dall’euro. Vi svelo un aneddoto: dal primo incarico ho incontrato in via riservata il ministro Savona, volevo conoscerlo. Siamo stati un paio d’ore una sera tardi a confrontarci. Vi posso assicurare che non abbiamo mai valutato l’uscita dall’Euro e il distacco dall’Europa”. Lo ha svelato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla platea del Forum Ambrosetti a ...

Governo - Conte rassicura gli imprenditori 'Lavoriamo ma siamo qui da poco. No alle nazionalizzazioni e no alle privatizzazioni' : siamo sicuri che le colpe diano solo della politica? Abbiamo detto che tuteliamo i cittadini: attenzione, lo sono anche gli imprenditori. Ma il nostro capitalismo negli ultimi anni ha continuato ad ...

Conte rassicura le imprese : "Noi non siamo scriteriati" : Per la prima volta al Forum Ambrosetti di Cernobbio, Giuseppe Conte parla del governo giallo verde.Dopo gli interventi di Mattarella e Salvini, il premier ci tiene a precisare che il governo "è coeso, non siamo una banda di scriteriati". Con queste parole Conte ha voluto rassicurare gli imprenditori e i manager presenti in paltea. E nel corso del suo intervento ci ha tenuto anche a precisare che all'interno dell'Esecutivo non ci sono ...

Conte rassicura gli imprenditori : "Noi non siamo degli scriteriati" : Per la prima volta al Forum Ambrosetti di Cernobbio, Giuseppe Conte parla del governo giallo verde.Dopo gli interventi di Mattarella e Salvini, il premier ci tiene a precisare che il governo "è coeso, non siamo una banda di scriteriati". Con queste parole Conte ha voluto rassicurare gli imprenditori e i manager presenti in paltea. E nel corso del suo intervento ci ha tenuto anche a precisare che all'interno dell'Esecutivo non ci sono ...

Conte non riempie l'assenza dei big M5S. Ma rassicura tutti sui conti pubblici : Smentite, frecciatine ai giornalisti, aneddoti e soprattutto impegni e inviti alla prudenza. Al suo debutto al Forum Ambrosetti di Cernobbio, l'avvocato del popolo Giuseppe Conte interseca linguaggi diversi per sostenere da una parte la narrazione del governo responsabile e dall'altra la difesa dura e pura dell'interesse dei cittadini. Tentativo poco proficuo, però, perché gli imprenditori in sala non si lasciano entusiasmare, come ...

Governo - Conte rassicura gli imprenditori 'Ce la stiamo mettendo tutta ma siamo qui da poco. No alle nazionalizzazioni' : siamo sicuri che le colpe diano solo della politica? Abbiamo detto che tuteliamo i cittadini: attenzione, lo sono anche gli imprenditori. Ma il nostro capitalismo negli ultimi anni ha continuato ad ...

Conte rassicura : 'Conti in ordine. Nella manovra avremo coraggio' : Il presidente del Consiglio all'inaugurazione della Fiera del levante a Bari, ha rassicurato sulla tenuta dei conti pubblici: 'La manovra Conterrà reddito cittadinanza e riforma fiscale, due pilastri ...

Fmi : 'mercati finanziari preoccupati per Italia - ma Conte e Tria li hanno rassicurati' : I "mercati finanziari si sono preoccupati" per un dietrofront delle riforme, "ma ci sono state parole rassicuranti dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'economia Tria". Così ha detto il portavoce del Fondo Monetario Internazionale Gerry Rice, rispondendo a chi gli chiedeva se Washington temesse per l'Italia, a seguito della decisione di Fitch di ...

Piazza Affari in rosso sul finale. Conte «rassicura» Atlantia : Borse europee deboli su timori mercati emergenti, dazi e incertezze sulla Brexit. A Milano bene Enel dopo indicazione d'acquisto di Goldman, banche rallentano il passo. Svetta Atlantia dopo le parole di Conte. Euro torna sopra 1,16 dollari....

FMI : Conte e Tria hanno rassicurato i mercati : ... ci sono state "dichiarazioni rassicuranti dal presidente del Consiglio Conte e dal ministro dell'Economia Tria" . Parole che arrivano a pochi giorni dal giudizio di Fitch, che ha confermato il ...

Fmi : da Conte e Tria rassicurazioni : I "mercati finanziari si sono preoccupati" per una inversione delle riforme "ma ci sono state parole rassicuranti dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'economia Tria". Lo afferma il ...

Fmi : da Conte e Tria rassicurazioni : I "mercati finanziari si sono preoccupati" per una inversione delle riforme "ma ci sono state parole rassicuranti dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'economia Tria". Lo afferma il ...

Fmi : rassicurazioni da Conte e Tria : I "mercati finanziari si sono preoccupati" per una inversione delle riforme "ma ci sono state parole rassicuranti dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Tria". Lo afferma il ...