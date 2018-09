Conte | “Governo cambiamento vuole ricreare stessa fiducia dell’8 settembre 1943” E si

ilfattoquotidiano

#100giorni da Vicepremier. I primi 100 giorni di questo Governo giallo verde si posso riassumere con una grande dom…

(Di domenica 9 settembre 2018) “confonde l’8con il 25 aprile”. E’ la frase più gettonata in queste ore su Twitter, dopo che il sito Globalist ha evidenziato e stigmatizzato le frasi pronunciate ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe, in occasione dell’inaugurazione della 82ma edizione della Fiera del Levante di Bari., nel suo intervento, nell’illustrare le potenzialità del nostro Paese nel risollevarsi dalle più terribili crisi, ha sfoderato un paragone ardito: quello tra l’Italia odierna e l’Italia1943, quando fu firmato da Pietro Badoglio l’armistizio di Cassabile con gli alleati della Seconda Guerra Mondiale. “Oggi è l’8, una data particolarmente simbolica della nostra storia patria” – ha esordito il presidente del Consiglio – “perché in quell’estate di 75 anni fa si pose fine ad un periodo buio della nostra storia, culminato con la ...