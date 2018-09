Conte e Salvini vadano a casa In 100 giorni di Governo tanti danni e zero

Martina contro il governo : “Conte e Salvini andate a casa - è una vergogna” : Maurizio Martina, segretario del Pd, chiude la festa dell'Unità attaccando il governo e i suoi esponenti: chiede a Luigi Di Maio di scusarsi per ciò che ha fatto con l'Ilva di Taranto, a Matteo Salvini di rispettare la Costituzione o di "andare a casa" e chiede di "andare a casa" anche a Giuseppe Conte, definendo "una vergogna farsi costruire su misura i concorsi".Continua a leggere

Salvini e il retromarcia sui giudici : “Telefonata con Di Maio? No - ho sentito solo Conte. Decido sempre di testa mia” : Nessuna telefonata da Luigi Di Maio e nessun attacco alla magistratura. Lo afferma nella trasmissione “L’ndignato speciale”, su Rtl 102,5, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. “Non c’è mai stata nessuna telefonata” – spiega il leader della Lega – “io sono giornalista professionista in aspettativa, ho fatto questo lavoro per la carta stampata e per la radio per anni. E quando c’erano i retroscena anonimi, erano una bufala. ...

Giuseppe Conte - il retroscena : schiaffo al M5s manettaro - la difesa di Matteo Salvini : Come è noto ed evidente, la reazione di Matteo Salvini all'assedio giudiziario che lo ha colpito tra la sentenza del Riesame e l'indagine per il caso Diciotti ha terremotato il M5s. Reazione troppo ...

La gioia inContenibile di Salvini : "È nato Edoardo" : Dopo giorni (o forse settimane) di polemiche, indagini, attacchi e insulti, per Matteo Salvini è arrivato il momento di festeggiare.Il vice premier leghista, infatti, questa mattina dal Forum Ambrosetti di Cernobbio ha annunciato che di lì a poche ore sarebbe nato il suo nipotino. ll leghista ha quindi voluto svelare un dettaglio della sua vita privata che riguarda la sorella: "È in sala parto e non vedo l'ora di andare a conoscere mio nipote ...

Sequestro dei Fondi della Lega - Conte : 'Da legale difenderei Salvini' - : Parlando all'evento "La Piazza", a Ceglie Messapica, Brindisi,, il presidente del Consiglio è intervenuto sulla decisione del tribunale del Riesame di Genova che ha scatenato una dura reazione del ...

Conte : capisco lo scoramento di Salvini : 23.10 "Immaginate un leader di un partito che che da oggi in poi non può più disporre di un euro per svolgere attività politica. Non ha senso banalizzare il problema.capisco lo scoramento di Salvini, se non avessi fatto il premier mi sarei offerto per difendere la Lega". Così il presidente del Consiglio che, parlando a Ceglie Messapica (Brindisi), ha confermato che l'obiettivo del governo è portare a termine la legislatura. Dal premier parole ...

Conte : “Capisco lo scoramento di Salvini - da avvocato mi sarei offerto per difendere la Lega” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commenta la situazione giudiziaria di Matteo Salvini e della Lega: "Capisco lo scoramento di Salvini. Se non avessi fatto il premier mi sarei offerto per difendere la Lega, sarebbe stato stimolante", dice riferendosi alla sentenza con cui si conferma il sequestro di 49 milioni di euro al Carroccio.Continua a leggere

Diciotti - Contestato a Salvini il reato di «sequestro di persona aggravato» : La Procura di Palermo ha trasmesso al tribunale del ministri del capoluogo siciliano il fascicolo d'indagine sul caso Diciotti, chiedendo ai giudici di svolgere le indagini preliminari nei...

DDL ANTICORRUZIONE - Conte “OK IN CdM”/ Spicca l'assenza di Salvini : Di Maio, ecco lo Spazza Corrotti: “non vedranno più lo Stato". Ultime notizie Governo, Matteo Salvini replica al collega vice premier: "No a processi sommari"(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 21:56:00 GMT)

Ddl anticorruzione - Conte : “Salvini assente? Si è giustificato. Nessuna distanza su questo provvedimento” : Matteo Salvini, dopo la notizia della conferma decisa dal Tribunale del riesame di Genova sul sequestro dei 49 milioni di euro della Lega, non ha partecipato al Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al disegno di legge anticorruzione. “Era giustificato, aveva degli impegni” ha spiegato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Distanze su questo provvedimento? Assolutamente no, mica è a favore dei ...

Conte-Salvini-Di Maio - i primi 100 giorni di (non) cambiamento : Tante promesse e pochi fatti: il primo trimestre del governo Lega-M5s si è concluso con pochi provvedimenti concreti. Ma tra...

Fondi Lega : il Riesame conferma il sequestro dei 49 milioni. Salvini : «Sono tranquillo». Conte : «Difficoltà per la Lega» : Accolto il ricorso della Procura. L’accusa è truffa ai danni dello stato, stimata in 49 milioni, per rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010

Conte - “MANOVRA DI CRESCITA E STABILITÀ”/ Salvini-Di Maio : “non in contrasto con Ue”. Coesione con Tria : CONTE, vertice Governo su Manovra: "stabilità e crescite, riforme strutturali ma con conti in ordine". Riunione con Salvini, Di Maio, Tria e Giorgetti: rilancia su reddito, Flat e Fornero(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 17:55:00 GMT)