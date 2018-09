Consigli non richiesti ai gialloverdi per una saggia revisione del fisco

Consigli non RICHIESTI/ Se all'avvocato non basta più andare in tribunale : Arrigo Giacomelli è un avvocato presso lo studio DFA: "La professione è molto cambiata e ai giovani CONSIGLIo: passione, tenacia, umiltà e abilità nel problem solving". LUCA BRAMBILLA(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 06:07:00 GMT)CONSIGLI NON RICHIESTI/ I vantaggi (e i limiti) delle negoziazioni via e-mail, di L. BrambillaCONSIGLI NON RICHIESTI/ Come gestire il tempo per migliorare il lavoro, di L. Brambilla

Milano - il sindaco Sala sbotta con la Consigliera Sardone : "Non mi prendere per..." : Botta e risposta al vetriolo tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la consigliera di Regione Lombardia Silvia Sardone, durante un presidio degli abitanti di via Adriano, a Milano, contro il blocco ...

Eletta Consigliera Pd in Molise è assessore col centrodestra in un comune di vicino a Frosinone : Eletta lo scorso aprile al Consiglio regionale del Molise nella lista del Pd ora è anche assessore esterno ai Progetti e Finanziamenti europei in una Giunta comunale di centrodestra nel Lazio, a ...

Fai un lavoro che non ti piace? Ecco cosa ti Consiglio di fare : Se hai realizzato che il lavoro che svolgi non ti piace, fermati a riflettere come si deve sulla faccenda. Ecco alcuni...

Consiglio di Stato : non abbiamo annullato il transitorio : La questione di legittimità costituzionale del transitorio viene spiegata dai giudici di Palazzo Spada. Il Consiglio di Stato ha pubblicato un comunicato stampa nel quale vengono illustrate le ragioni per le quali è stata accolta la richiesta di interessare la Corte Costituzionale. Il provvedimento di rimessione alla Corte Costituzionale, relativamente al comma 2 lettera b) […] L'articolo Consiglio di Stato: non abbiamo annullato il ...

Autostrade : «Dal Mit non ci fu urgenza» Costa dopo il Consiglio dei Ministri : : Autostrade, il direttore del primo tronco: «Non c’era una situazione di emergenza». Consulenti della procura ancora sul luogo del disastro per ulteriori accertamenti |

Pasticcio al concorso dei precari della scuola. Consiglio di Stato invia atti alla Consulta - ma non lo sospende : Il Consiglio di Stato ha rinviato alla Corte Costituzionale la norma attuativa del concorso straordinari per i docenti precari delle scuole medie e superiori, riservato ai soli "abilitati", della cosiddetta legge sulla Buona scuola.In attesa della decisione, il Consiglio di Stato non ha sospeso il concorso, che interessa migliaia di candidati, ma ha ammesso con riserva i candidati appartenenti alle categorie escluse.La decisione con cui la sesta ...

Atto vandalico contro sede della Lega - Tartaglione : Non posso che esprimere solidarietà alla Consigliera regionale Calenda : La violenza, in tutte le sue forme, non può essere mai accettata come uno strumento di espressione politica.

Consigli non RICHIESTI/ I vantaggi (e i limiti) delle negoziazioni via e-mail : Spesso sul lavoro si comunica molto attraverso le e-mail. Ci sono vantaggi e limiti da tenere presenti nel caso di una negoziazione. Ce ne parla LUCA BRAMBILLA(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 06:06:00 GMT)CONSIGLI NON RICHIESTI/ "L'agenda" di agosto per lavorare meglio tutto l'anno, di L. BrambillaCONSIGLI NON RICHIESTI/ Come gestire il tempo per migliorare il lavoro, di L. Brambilla

Consigliere Stati Konrad Graber - PDC/LU - non si ripresenta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Affari a 4 Ruote Italia - Antonello Salzano a TvBlog : "Non posso più togliere la coppola - ecco perché! Già dopo il promo - mi cercano per chiedermi Consigli" : A partire da giovedì 30 agosto 2018, alle ore 21:25, su DMAX, andrà in onda la prima edizione Italiana di Affari a 4 Ruote.Antonello Salzano, detto Nello, avrà il compito di testare, valutare e acquistare le auto, individuate da Salvatore Nobili soprannominato Donald, al fine di portarle via al miglior prezzo.prosegui la letturaAffari a 4 Ruote Italia, Antonello Salzano a TvBlog: "Non posso più togliere la coppola, ecco perché! Già dopo ...

Maurizio Costanzo parla del caso Argento : 'Non riesco a schierarmi ma Consiglierei ad Asia uno psicoterapeuta' : Da quando è scoppiato il caso Argento in molti hanno voluto dire la propria opinione schierandosi o meno con l'attrice italiana. Tra questi non poteva di certo mancare Maurizio Costanzo . Il ...

M5s - morta la deputata Iolanda Nanni : ex Consigliere in Lombardia - si era candidata alle politiche nonostante la malattia : È morta la deputata del Movimento 5 stelle Iolanda Nanni. Ex consigliere regionale in Lombardia, era malata da diversi mesi ma, nel gennaio scorso, aveva deciso ugualmente di candidarsi alle politiche, finendo poi eletta. Nata a Pavia, avrebbe compiuto 50 anni il prossimo 29 novembre. “Con grande dolore e commozione – si legge nella nota dei suoi ex colleghi in Regione – il M5s Lombardia annuncia che Iolanda Nanni è mancata ...

Donna con il velo integrale al Meeting di Rimini - protesta Consigliere Montevecchi : 'non è Islam dialogante' : ... quando in realtà si sta parlando della guida della Lega Musulmana Mondiale, un'associazione Islamica saudita nata nel 1962 che si occupa della promozione del wahabismo nel mondo. In Arabia Saudita ...