Concessioni | non solo autostrade | deputato 5 Stelle solleva la questione porti Partendo

Petrolio in Basilicata - l’estrazione a tutti i costi non funziona. Vanno riviste le Concessioni : La Basilicata è il Texas d’Italia. I giacimenti della Basilicata sono i più importanti giacimenti petroliferi su terraferma dell’Unione europea. Mentre ripartono le polemiche sull’avvio della produzione Total a Tempa Rossa, vale la pena pensare se sia giusto cioè riproporre un paradigma che si fonda sullo sfruttamento di sempre più risorse naturali in cambio di dosi sempre minori di crescita economica. Nomisma, centro studi ...

Toninelli denuncia "pressioni" per non desecretare le Concessioni. E in Aula è bagarre : Momenti di tensione in Aula alla Camera. Nell'informativa resa dal ministro Danilo Toninelli sul crollo del ponte di Genova il titolare delle Infrastrutture, in un passaggio dell'intervento scritto, ha ribadito - parole già usate durante l'audizione in commissione - di aver subito "pressioni, interne ed esterne" per non desecretare gli atti sulle concessioni ad Autostrade. Subito dopo, NcI, FI, e Pd ...

Concessioni - il sottosegretario Buffagni : “Rivedere pure quelle tv. Se Berlusconi non ha ricevuto favori non ha da temere” : Non solo Autostrade. Il governo intende rivedere le Concessioni relative alle reti del gas, dell’elettricità, della telefonia. E pure: quelle ferroviarie, radiofoniche, dell’acqua minerale, delle telecomunicazioni e delle televisioni e le derivazioni idroelettriche. L’annuncio è del sottosegretario M5s agli Affari Regionali Stefano Buffagni che ha parlato a il Messaggero a poco più di una settimana dalla tragedia del crollo del ponte ...

Nel mirino del Governo anche le Concessioni tv. Buffagni : "Se Berlusconi non ha ricevuto favori - non ha nulla da temere" : Non solo le concessioni autostradali. Il Governo vuole avviare una ricognizione su 35 mila contratti in numerosi settori, come le telecomunicazioni. Ad annunciarlo per primo è stato il sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti, facendo l'esempio dell'acqua minerale: "Quanto prende lo Stato dall'acqua minerale che compriamo 2 euro a bottiglia? Quanto dal metano sotto terra o dalle concessioni televisive? Quanto dall'etere in cui ...

