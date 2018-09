Con il burqa non riesco a visitarla E il marito islamico punta la pistola

ilgiornale

(Di domenica 9 settembre 2018) In Francia è vietato portare ilda sette anni. È la legge. Ma per per alcuni vige solo una regola: quella del menefreghismo.Ecco un esempio. Qualche giorno fa una donna si presenta in un ospedale dell'Alta Corsica, nel comune di Poggio-Mezzana, completamente ricoperta dal velo. Irriconoscibile, quindi. Il medico, a quel punto, la invita gentilmente a toglierserlo, per poter procedere alla visita. Lei rifiuta. Categoricamente. Il professionista le spiega che in quelle condizioni non sarà in grado di esaminarla, e le chiede allora di lasciare lo studio. Prima di andarsene, la paziente si gira verso l'uomo e con aria di sfida esclama: "Le cose non si fermeranno qui".Più tardi, infatti, all'ospedale si presenta ildella donna. Entra nello studio del medico, sfodera unaniente meno che automatica e l'appoggia con arroganza sulla scrivania. Poi la rimette in una borsa e ...