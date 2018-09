Colpo di coda dell' estate | da lunedì torna il caldo di luglio | temperature sopra le medie

Il Colpo di Coda del Benevento : sotto 0-3 - pareggia in rimonta : Benevento-Lecce 3-3 nel posticipo della prima giornata del campionato di serie B: Le reti: nel pt 30' Mancosu , L, ; nel st 13' Falco , L, , 15' Fiamozzi , L, , 23' Volta , B, , 35' Ricci , B, , 42' ...

Calciomercato Real Madrid - si tenta il Colpo di coda : i nomi per l’attacco dei Blancos : L’inizio di stagione in casa Real Madrid non è stato entusiasmante, sconfitta in Supercoppa Europea contro l’Atletico Madrid, si fa sempre di più sentire l’assenza di Cristiano Ronaldo ed il club sta lavorando ancora sul mercato per individuare un sostituto all’altezza. Secondo As, ‘Mbappè è ancora possibile’, grazie all’Uefa, il PSG infatti potrebbe ricevere una sanzione per la violazione delle regole del Fair Play ...

Calciomercato Sampdoria - Colpo di coda : arriva Saponara : 1/9 LaPresse/Jennifer Lorenzini ...

Abruzzo - Colpo di coda Pd prima del voto : tenta di cambiare la legge elettorale. Ma fallisce per l’ostruzionismo in consiglio : La avevano chiamato il Marianellum, dal nome del suo estensore, Sandro Mariani. È il colpa di coda tentato dal Pd in Abruzzo dopo aver appreso che sarà presto tempo di elezioni. Il governatore e senatore Luciano D’Alfonso sta per dimettersi dalla prima carica: ha scelto Palazzo Madama. Tra qualche mese quindi la Regione voterà il suo nuovo presidente e il Pd ha deciso di presentare in extremis una modifica della legge elettorale regionale. La ...

Siria - il Colpo di coda dell'Isis : 180 morti nella città di Sweida : Lo Stato islamico resiste ancora nel sud della Siria , dove l'esercito di Damasco sta riprendendo il controllo del territorio. E il colpo di coda del Califfato è ancora più violento e sanguinario di ...

Migranti - Salvini : «Erdogan non fa il suo dovere. I naufragi sono il Colpo di coda degli scafisti» : «Da inizio anno sono sbarcati in Italia 1.200 immigrati arrivati via mare dalla Turchia. Per controllare l'immigrazione l'UE sta regalando 6 miliardi di euro alla stessa Turchia. Qualcosa non torna, ...

Cessione Milan – Colpo di coda di Yonghong Li nella notte - ma l’affare con Rybolovlev sfuma : il club è di Elliott : Il broker cinese ha provato a far firmare a Rybolovlev un contratto preliminare di Cessione, ma la trattativa è sfumata così il Milan passa ad Elliott Adesso non ci sono più dubbi, è già finita l’era Yonghong Li. E’ fallita l’ultima disperata mossa del broker cinese, che nella notte aveva provato a cedere la società al magnate russo Rybolovlev per evitare che il club passasse ad Elliott. MaxPPP Una trattativa, quella con ...

Milan - il futuro in 24 ore : il club in mano a Elliott ma Mr. Li tenta il Colpo di coda : Se anni fa il Milan si laureò campione del mondo, oggi il mondo è coinvolto in altro modo. Dalla Cina agli Stati Uniti l'orizzonte rossonero è una lunghissima sequenza di vicende societarie. L'ultima ...