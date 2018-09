Clima | San Francisco capitale mondiale dell’ambiente dal 12 al 14 settembre

Turchia - Clima risk-off e timori contagio affossano i mercati europei : Tutti negativi in chiusura gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. penalizzati ancora una volta dai timori per l'economia turca, ma soprattutto per la crisi della valuta

Turchia - Clima risk-off e timori contagio affossano i mercati europei : Teleborsa, - Tutti negativi in chiusura gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei . penalizzati ancora una volta dai timori per l'economia turca, ma soprattutto per la crisi della valuta del Paese, nonostante le rassicurazioni di Erdogan. Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della ...

Turchia - Clima risk-off e timori contagio affossano i mercati europei : Tutti negativi in chiusura gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei . penalizzati ancora una volta dai timori per l'economia turca, ma soprattutto per la crisi della valuta del Paese , nonostante le rassicurazioni di Erdogan . Nessuna variazione significativa per l' Euro / Dollaro USA , che scambia sui valori della ...

Medico ai familiari "il paziente è morto" : parenti lo picchiano a sangue/ Crotone - vittima : "Clima di terrore" : Crotone, Medico comunica morte paziente: parenti lo picchiano e aggrediscono anche gli infermieri. Le ultime notizie: due donne denunciate con l'accusa di lesioni(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 19:31:00 GMT)

Estate 2018 - record di caldo in tutto il mondo a luglio : dai 41 - 1°C del Giappone ai 51 - 3°C dell’Algeria passando per i 32°C della Scandinavia - “è il dramma del cambiamento Climatico” : Un’Estate di temperature estreme quella del 2018, che continua a far registrare ondate di caldo record in tutti e 4 i continenti che occupano l’emisfero settentrionale. Lunedì 23 luglio, il Giappone ha registrato una temperatura mai raggiunta prima sullo stato dalle registrazioni avviate nel 1800. Kumagaya, città a 65 km da Tokyo, ha raggiunto i 41,1°C nel bel mezzo di un’ondata di caldo che persiste da diverse settimane e che ha ucciso almeno ...

Clima - vite - cantina - mercato : come sarà il Sangiovese del futuro? : Il Professor Attilio Scienza e il Professor Alberto Mattiacci, rispettivamente Presidente e Direttore di Sanguis Jovis, dall'alto della loro riconosciuta eccellenza in campo scientifico e didattico, ...