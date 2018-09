Cinque Stelle terrorizzati dai sondaggi | la paura di Luigi Di Maio

Ilva - da “chiusura e bonifica” al via libera ad ArcelorMittal : tutte le posizioni Cinque Stelle e la realpolitik di governo : Era il maggio 2017 e Taranto si preparava ad andare alle urne. Luigi Di Maio arrivò in città per sostenere il candidato pentastellato invitando i cittadini a “scegliere un sindaco Cinque Stelle, perché così il progetto di riconversione economica, che vada oltre l’Ilva, è l’unico che può rilanciare questa città, può affermarsi”. Ma il primo cittadino non sarebbe bastato, perché “i problemi di Taranto sono ...

[L'inchiesta] La rivolta di Taranto contro i Cinquestelle - dopo l'accordo Ilva : "Traditori - siete come il Pd" : Sta succedendo qualcosa a Taranto, dopo l'accordo firmato dal vicepremier Di Maio sull'Ilva, sostanzialmente identico a quello già delineato dal suo predecessore Calenda. Sta succedendo che le Cinque ...

Cinquestelle soddisfatti per svolta - ma le polemiche continuano : Decisivo il chiarimento notturno con Di Maio. Plauso del ministro della Giustizia Bonafede. 'Un insulto agli italiani' attacca ancora il segretario Pd Martina -

"La magistratura va rispettata". Si apre il fronte con i Cinque Stelle : Roma - Roberto Fico non è più l'unica voce stonata nel coro della maggioranza gialloverde che finora ha sostenuto la battaglia di Matteo Salvini contro l'immigrazione clandestina. A preoccupare il ...

Ilva - quando i Cinque Stelle fanno retromarcia : ... per le quali è necessario provvedere a bonificare, e sviluppo della green economy, energie rinnovabili, economia circolare' . Non meno esplosiva la situazione nel Salento , dove molti elettori del ...

Altri due sondaggi confermano il sorpasso della Lega sui Cinquestelle. Le percentuali : Dopo quelle degli istituti SWG e Lorien, anche le rilevazioni di Tecnè e Noto sondaggi confermano: durante la pausa estiva la Lega ha superato il Movimento 5 Stelle ed oggi è in testa nelle intenzioni di voto. A questo punto sono 4 su 4 gli istituti demoscopici che concordano sul vantaggio del partito di Salvini, sia pure in proporzioni che oscillano dallo 0,3% a ben 7 punti percentuali. A proposito ...

“Non si farà più”. La clamorosa retromarcia del Movimento Cinque Stelle : Una ferita ancora aperta, una tragedia che continua a fare capolino di tanto in tanto nella memoria degli italiani che quel maledetto 14 agosto avevano assistito impietriti davanti alla tv al crollo del ponte Morandi a Genova. E che aveva scatenato polemiche a non finire, con accuse e controaccuse. E un impegno preso nell’occasione dal governo, che aveva inserito tra gli obiettivi prioritari quello di revocare le concessioni ad ...

Rousseau - nuova violazione degli hacker. Pubblicati nomi - importi ed email dei donatori Cinquestelle : nomi, cognomi, importi e email di donatori che hanno finanziato, lo scorso luglio, la campagna del Movimento 5 Stelle. Sono questi i dati resi disponibili dopo l’ultima violazione subita dalla piattaforma Rousseau. A colpire è stato nuovamente Rogue, l’hacker che circa un anno fa riuscì a penetrare il sistema operativo dei Cinquestelle riuscendo, aveva poi dichiarato sul web, a votare decine di volte per le primarie di settembre. Lo ...

Matteo Renzi ironizza su M5s : “Lancio rubrica ‘Ogni giorno una’ - con tutte le novità dai Cinque Stelle” : Matteo Renzi ironizza sul MoVimento 5 Stelle, lanciando metaforicamente una rubrica quotidiana contro tutte le 'sparate' degli esponenti pentastellati. L'ex presidente del Consiglio sceglie così, con la rubrica dal titolo 'Ogni giorno una', di aggiornare ironicamente i suoi follower su Facebook su ciò che fa il M5s.Continua a leggere

Nuovo incarico a Cinquestelle per la ex Iena Giarrusso : controllerà i concorsi universitari. Scattano le polemiche : Si verifica in definitiva, continua l'esponente del Pd, che il "campione televisivo dell'anti-scienza e dei processi tv, diventa il garante della selezione dei docenti universitari". La ex Iena Dino ...

Di Maio scappa fino a che sei in tempo : il governo gialloverde è la tomba del Movimento Cinque Stelle : Una destra che Salvini riesce a rappresentare molto meglio di Di Maio , sia nella definizione dell'agenda politica, sia nella rappresentazione mediatica, sia nei favori dell'elettorato.

Il sistema democratico dei Cinque Stelle vale per gli altri : Professor Cassese, Di Maio ha dichiarato il 28 agosto 2018 che “il contratto di governo l’ha votato il 94 per cento degli iscritti”, vantandosi, quindi, della democrazia interna al Movimento Cinque stelle. Il M5s è in una contraddizione: promette agli italiani più democrazia, ma è ben poco democra

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 agosto : Il capogruppo Cinque Stelle Jacopo Berti : “Il margine è del 66 per cento” Un record : La nuova rissa Lega-5Stelle è sulla Pedemontana Veneta Salvini va in pompa magna da Zaia per firmare il “protocollo di legalità” sui lavori e i grillini in Regione, autorizzati da Roma, protestano: “Enorme favore ai gestori” di Luca De Carolis Molto fumo, niente arresto di Marco Travaglio Quando il ministro dell’Interno Salvini si appunta al petto come medaglie le imputazioni che gli contesta il procuratore di Agrigento, ha torto marcio: ...