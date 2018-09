Ciclismo | stagione finita per Marcel Kittel “Ho bisogno di riposo e tranquillità”

Ciclismo - Viviani fa quindici in stagione : il corridore veronese trionfa in volata nella Classica di Amburgo [VIDEO] : Seconda vittoria consecutiva per Elia Viviani nella Classica di Amburgo, il corridore della Quick-Step regola in volata Demare e Kristoff Elia Viviani non si ferma più, il corridore della Quick-Step Floors vince la Classica di Amburgo, bissando il successo dello scorso anno. Quindicesima vittoria in stagione per lo sprinter italiano, autore di una prestazione perfetta sulle strade tedesche che gli conferma il suo periodo d’oro. Dopo ...