Ciclismo | Geraint Thomas rinnova con il Team Sky Il vincitore del Tour de France firma

Ciclismo – Colpo del Team Sky : ufficiale il rinnovo di Geraint Thomas : Il Team Sky ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto di Geraint Thomas: il ciclista gallese, vincitore del Tour de France 2018, si lega alla squadra britannica fino al 2021 Uno degli obiettivi principali per il Team Sky, in vista degli ultimi mesi della stagione 2018, era quello di assicurarsi il rinnovo di contratto di Geraint Thomas. Il ciclista gallese, vincitore del Tour de France 2018, era in scadenza al termine ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Chris Froome e Geraint Thomas non saranno a Innsbruck! La coppia Sky rinuncia alla gara : Chris Froome e Geraint Thomas non parteciperanno ai Mondiali 2018 di Ciclismo in programma il prossimo 30 settembre sul durissimo tracciato di Innsbruck. Il percorso per scalatori non ha invogliato le due stelle britanniche a prendere parte alla rassegna iridata, gli uomini del Team Sky guarderanno la gara da casa. I vincitori del Giro d’Italia e del Tour de France potevano anche figurare tra i favoriti per la conquista della maglia ...

Ciclismo - Geraint Thomas : “Sky è la mia famiglia - rimarrò qui. E ora mi concentrerò sul Giro d’Italia” : Negli ultimi giorni si è parlato a lungo riguardo al contratto di Geraint Thomas, fresco vincitore del Tour de France che non ha ancora firmato il rinnovo con il Team Sky. Il contratto scade alla fine dell’anno e il gallese sta valutando la situazione per decidere cosa fare nel prossimo futuro. Nel frattempo il 32enne ha partecipato al criterium Kortrijk Koerse a tre settimane di distanza dal suo trionfo alla Grande Boucle e ha parlato in ...