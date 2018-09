Chieti | muore tre ore dopo le dimissioni dall' ospedale | aperta un' inchiesta

Muore subito dopo essere stato dimesso dall'ospedale di Chieti - scatta l'inchiesta : E' morto subito dopo essere stato dimesso dall'ospedale di Chieti , dove era stato ricoverato per oltre due settimane, a causa di problemi di natura cardiaca. Questa la tragica fine di un uomo di ...

Chieti - malata di anoressia muore a 25 anni : la Asl le aveva negato le cure fuori regione : Il fratello: "Voleva curarsi ma glielo hanno impedito due volte". A gennaio la ragazza era stata costretta a interrompere un trattamento iniziato in Toscana perché la Asl non aveva risposto alla domanda di proroga delle cure richiesta dal centro per i disturbi alimentari