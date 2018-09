Chiesa | è asta Juve-Milan-Inter Ma papà Enrico frena

Parolin : 'Pedofilia devastante per la testimonianza della Chiesa' - : Il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin in vista del viaggio di Francesco a Dublino, in cui il Pontefice incontrerà le vittime: "Credo che la Chiesa lì abbia riconosciuto le sue mancanze, i ...

"Gli abusi sono devastanti anche per la testimonianza della Chiesa : ... al di là delle parole, soprattutto l'atteggiamento della Chiesa per testimoniare, sostanzialmente con l'esempio e con le opere, la bellezza e la verità del Vangelo nel mondo d'oggi . anche qui ci ...

Sulla pedofilia "basta omissioni - denunciare". Papa Francesco ammette le colpe della Chiesa : "Vergogna e pentimento" : "Vergogna e pentimento, come comunità ecclesiale" e basta omissioni, ora si deve passare alla denuncia. Così Papa Francesco in una 'Lettera al Popolo di Dio' parla dello scandalo della pedofilia da parte del clero, aggiungendo che "ammettiamo che non abbiamo saputo stare dove dovevamo stare, che non abbiamo agito in tempo riconoscendo la dimensione e la gravità del danno che si stava causando in tante vite. Abbiamo ...