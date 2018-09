Chi è Tommaso Vicarelli - lo startupper che Conte vorrebbe portare a Palazzo Chigi : La voce è ancora segnata dall'emozione e dalla speranza che la sua startup sia vicina alla svolta. Tommaso Vicarelli, 30 anni, è lo startupper che il premier Giuseppe Conte detto di voler di portare a Palazzo Chigi dopo aver ascoltato la soluzione offerta dalle sue tecnologie per il il monitoraggio delle infrastrutture. "Non mi aspettavo di essere chiamato in causa durante l'intervento del ...