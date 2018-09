Chelsea | che stoccata di Rüdiger a Conte | “l’anno scorso ci faceva chiudere dietro | con

Retroscena Areola : voleva il Chelsea : L'allenatore dei portieri del Chelsea Christophe Lollichon svela a Sport 24 un Retroscena su Alphonse Areola , estremo difensore del PSG : 'Abbiamo parlato molto, voleva venire qui ma la decisione finale non era una mia responsabilità. Sarebbe stato bello lavorare ...

Napoli - Sarri contro De Laurentiis / "Al Chelsea sono felice ma con gli azzurri..." : Napoli, Sarri attacca De Laurentiis: “Ho appreso di Ancelotti alla tv, Higuain via per colpa del Presidente”. L'intervista del tecnico del Chelsea ai microfoni de Il Mattino(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 20:27:00 GMT)

Non solo NBA - Nike lancia le maglie “connesse” anche per PSG e Chelsea : Nike è da sempre in prima linea in ambito tecnologico e lo ha mostrato già qualche tempo fa con l’introduzione della tecnologia “Nike Connect” applicata alle maglie delle formazioni NBA. Il sistema prevede la presenza di un chip attraverso cui i fan hanno la possibilità di accedere a una serie di contenuti esclusivi e personalizzati […] L'articolo Non solo NBA, Nike lancia le maglie “connesse” anche per PSG e ...

Ex Chelsea : Terry verso la Russia? : Possibile futuro in Russia per John Terry : l'ex capitano del Chelsea , scrive Sport Express , piace allo Spartak Mosca .

Chelsea - terza maglia per Sarri : Stamford Bridge e Londra nel nuovo kit : Si tratta di una novità assoluta nel mondo del calcio pensata dalla società sul modello dei team della NBA. Premier League, tutti i video Guarda tutti i video

Chelsea - Morata stuzzica Conte : “L’anno scorso non ero felice - non sapevo nemmeno dove fossi” : Una stagione nettamente al di sotto delle aspettative con la conseguenza di non poter prendere parte al Mondiale con la maglia delle Furie Rosse: Alvaro Morata in estate sembrava ad un passo dall’ennesimo cambio di maglia in pochi anni. Poi il cambio di guida tecnica al Chelsea, così con Maurizio Sarri l’attaccante spagnolo è di nuovo al centro del progetto e ha riconquistato la Nazionale adesso allenata da Luis ...

Chelsea - Morata : 'In estate sarei potuto tornare in Serie A. La scorsa stagione è stata un disastro' : Morata di nuovo in Serie A? Per ora no, in futuro chissà. Anche se in estate sarebbe potuta andare diversamente: " Sì, avevo delle offerte e potevo tornare, sia in Italia che in Spagna. Sono stato ...

Courtois : 'Chelsea? Real Madrid di un altro livello. A Stamford Bridge vedevo l'hotel dietro la tribuna' : Qui ho la possibilità di allenarmi con Sergio Ramos, il miglior difensore del mondo. Questa società è di un altro livello". Il 26enne belga rivolge poi delle critiche non solo a livello tecnico, ma ...

Premier League : Liverpool e Chelsea implacabili - ma il City risponde presente : Reds, 2-1 al Leicester, e Blues, 2-0 al Bournemouth, ancora a punteggio pieno, i Citizens faticano ma non perdono terreno

Premier League - Sarri fa 4 su 4 : il Chelsea batte il Bournemouth e torna in vetta alla classifica : Pedro e Hazard fissano il risultato nella ripresa, quarta vittoria consecutiva per Sarri che riaggancia il Liverpool in testa alla classifica Il Chelsea di Maurizio Sarri non si ferma più, i blues infatti stendono anche il Bournemouth dopo aver messo ko in ordine Huddersfield, Arsenal e Newcastle. I gol portano la firma di Pedro (72′) e Hazard (85′), entrambi a segno nella ripresa dopo un primo tempo piuttosto anonimo. Il primo ...

