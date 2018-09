Che cosa c' è nell' acqua piovana?

Vuelta 2018 – Il ct Cassani difende Fabio Aru : “inutile portarlo al Mondiale? SciocChezze - so cosa può dare” : Il ct azzurro non ha intenzione di mettere in discussione Fabio Aru, confermando la sua presenza al Mondiale di Innsbruck Non sta certo brillando Fabio Aru in questa Vuelta 2018, ma la sua presenza al prossimo Mondiale di Innsbruck non è assolutamente in discussione. Parola del commissario tecnico Cassani, che ha spento le voci di un clamoroso taglio del sardo, accusato di non essere al top della forma: “so benissimo cosa mi può dare ...

MEGHAN MARKLE/ “La cosa migliore Che sia successa a Harry” : parola del Principe Carlo : MEGHAN MARKLE "è la miglior cosa che sia successa a Harry": il Principe Carlo promuove a pieni voti la moglie del figlio per la quale avrebbe un vero debole.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 05:06:00 GMT)

Che cosa vuol dire il termine ‘resilienza’ e perché va di moda : Certi significati di questo termine stanno vivendo anni di grande popolarità, su tutti i media: è senz'altro un termine di moda. Partendo da quali sono i suoi significati che troviamo sui dizionari e osservando meglio quello psicologico, proviamo a fare qualche ipotesi sul perché di questo fenomeno.Continua a leggere

Scuola - Bussetti e la 'patata bollente' delle supplenze : ecco perchè qualcosa non torna : Vi abbiamo riportato, nella giornata di ieri, le parole pronunciate dal ministro Bussetti al portale Quotidiano.Net, in merito all’emergenza supplenze. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha sciorinato i numeri dell’anno scolastico 2018/2019, parlando di circa 80mila supplenti su un totale di 700mila insegnanti, ovvero il dieci per cento. Bussetti ha affermato, quindi, che la ‘supplentite esiste ma se rapportata al ...

Che cosa rischia (davvero) Matteo Salvini? : La vicenda della Diciotti può avere conseguenze? Il vicepremier ostenta tranquillità: "Aspetto con curiosità le sentenze che...

Scuola - Bussetti e la ‘patata bollente’ delle supplenze : ecco perchè qualcosa non torna : Vi abbiamo riportato, nella giornata di ieri, le parole pronunciate dal ministro Bussetti al portale Quotidiano.Net, in merito all’emergenza supplenze. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha sciorinato i numeri dell’anno scolastico 2018/2019, parlando di circa 80mila supplenti su un totale di 700mila insegnanti, ovvero il dieci per cento. Bussetti ha affermato, quindi, che la ‘supplentite esiste […] L'articolo ...

“Genitori infami”. 3 figli morti in 16 mesi - per colpa loro. Fuori da ogni umanità. Una storia Che fa tanta rabbia : cosa hanno fatto : Adesso arriva il pentimento e giurano di aver fatto un madornale errore. Questa storia, però, ha dei contorni agghiaccianti che lasciano esterrefatti e senza parole. Una coppia di genitori, nello spazio di sedici mesi, ha avuto l’abilità di far morire ben tre figli. Steven Burke e Margaret Atherton, rispettivamente 29 e 36 anni, durante la loro relazione hanno avuto otto bambini. L’ultima vittima è Savannah, una bimba di sole 10 ...

Nove cala l'asso con Virginia Raffaele : cosa le affidano - la sfida ai big del piccolo sChermo : È Virginia Raffaele l'asso nella manica di Discovery per la stagione televisiva. Perché se si vuole restare al passo con i più grandi, non basta essere coraggiosi, determinati, ambiziosi, ma bisogna ...

Che cosa sono le “uova vaginali” sponsorizzate da Gwyneth Paltrow : Gwyneth Paltrow torna al centro del gossip a cause delle uova vaginali sponsorizzate nel suo sito Goop. In soli dieci anni l’attrice ha costruito un vero e proprio impero, trasformando un semplice blog in un’azienda con un fatturato di 250 milioni di dollari. Si tratta di Goop, il portale in cui la Paltrow, affiancata da alcuni esperti, dà ai fan consigli di bellezza e di fitness, parla di diete, ma anche di sesso. Sul sito è ...

Quello di Roberto Minervini è qualcosa di più Che un film : Che fare quando il mondo è in fiamme? è il superbo ritratto di un piccolo gruppo di resistenti. Leggi

Tumore al fegato - quel segnale inequivocabile del corpo Che ‘qualcosa non va’ : In Italia, sono nel 2017, ci sono state 13mila nuove diagnosi di cancro al fegato, il 3% di tutte le nuove diagnosi di Tumore, con un rapporto di circa 2:1 tra maschi e femmine. Il Tumore al fegato non è molto comune, invece più frequenti i tumori secondari, ovvero le metastasi, che colonizzano il fegato provenendo da altri organi. Come riporta il sito di Umberto Veronesi, contrariamente alla maggior parte delle neoplasie, si caratterizza ...

Scuola e vaccini - Che cosa devono fare i genitori? : (foto: Pixabay) È stata un’estate complicata per i vaccini, fino alla fine. Nei giorni scorsi è arrivata la notizia dell’inversione di rotta della maggioranza sull’emendamento presentato a inizio agosto e approvato dal Senato, con cui si sarebbe permesso a bambini non vaccinati l’ingresso ad asili nido e scuole materne, facendo slittare l’obbligo al prossimo anno scolastico. Un passo indietro che è stato salutato da ...

MitChell ha già una mezza idea «Cantù farà qualcosa di speciale» : Cavallo pazzo è la definizione che ricorre più frequentemente quando il soggetto di riferimento è Tony Mitchell, la punta di diamante della Red October di quest'anno. Basta infatti raccogliere un paio ...

Accanimento contro Trump : cosa c'è - davvero - dietro ai due libri Che lo ricoprono di fango : ... perche' riflette la confluenza degli interessi degli autori: quello commerciale - sfruttare il fatto che in America e nel mondo si vende benissimo il Never Trump-, e quello politico, ossia fare ...