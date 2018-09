Cernobbio | Tria tranquillizza i mercati | Manovra equilibrata | rispetteremo i vincoli

Cernobbio - Tria dopo Conte : rassicura imprenditori e mercati. “Faremo il possibile all’interno dei vincoli Ue” : “Faremo il possibile con i mezzi che abbiamo già a disposizione e all’interno dei vincoli europei. Per l’impossibile ci stiamo ancora attrezzando. E comunque abbiamo davanti un’intera legislatura“. Con questo messaggio, il ministro dell’Economia Giovanni Tria si congeda dalla platea di indusTriali e investitori intervenuti al The European House-Ambrosetti di Cernobbio. Per il futuro, il numero uno del Tesoro ...