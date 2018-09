Cercasi accarezzatore di gatti in Grecia | 35mila candidati

ilgiornale

(Di domenica 9 settembre 2018) "Quando abbiamo pubblicato l'annuncio, ci aspettavamo circa 20 o 30 candidature. Siamo rimasti sconvolti e questo per noi significa tantissimo, perché vuol dire che là fuori ci sono migliaia di persone che amano davvero ie sono disposti ad allontanarsi da casa pur di dare una vita dignitosa ai felini". Lo hanno dichiarato a Abc News Joan e Richard Bowell di God's Little People Cat Rescue dopo aver ricevuto oltrerichieste da 83 Paesi per accudire idell'isola di Syros.A inizio agosto, l'associazione aveva pubblicato su Facebook un annuncio particolare. "Per quattro ore al giorno cerchiamo un appassionato di, possibilmente con più di 45 anni, amante della tranquillità e della natura. Il candidato deve prendersi cura deiche abitano nel santuario di Syros e deve avere un'esperienza veterinaria valida. I felini dovranno essere nutriti e poter vivere in un ...