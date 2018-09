Casi di polmonite a Brescia | assessore Gallera | “Stiamo facendo verifiche nell’acquedotto”

Lombardia - 150 Casi di polmonite : l'acqua torna a far paura per la legionella : La grande paura dell'acqua era cominciata lo scorso luglio a Bresso, comune alle porte di Milano, dove ci sono stati cinque casi di morti per legionella. Tra la popolazione c'era persino timore di lavarsi, anche se poi gli impianti idrici domestici sono stati scagionati dagli esperti, per andare alla ricerca del batterio killer in torri di raffreddamento di impianti di condizionamento industriali. Ora la paura sta affliggendo dallo scorso 2 ...

È allarme polmonite : i Casi salgono a 150. "Attenti all'acqua dei rubinetti" : È allarme polmonite nella Bassa Bresciana: 121 persone sono corse in ospedale con gli stessi sintomi e la stessa diagnosi.I 121 pazienti sono tutti concentrati nella Bassa Bresciana e in alcuni paesi al confine con l"alto Mantovano, sparsi tra i comuni di Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, Acquafredda, Desenzano e Gavardo. Si pensa a un'epidemia e il contagio è inspiegabile. Medici e tecnici stanno cercando di capire se ci sia una correlazione ...

Brescia - oltre 150 Casi di polmonite : ipotesi di un batterio nell’acqua. Disposta autopsia su due cadaveri : I numeri sono quelli di un’epidemia. Hanno superato quota 150 i casi di polmonite nella bassa Bresciana orientale, in particolare nei comuni di Carpenedolo, Montichiari, Calvisano, Visano, Acquafredda e Remedello. Centoventuno gli accessi registrati al Pronto soccorso, in 107 sono stati ricoverati. Si tratta in gran parte di ultra 60enni, dalle condizioni di salute già problematiche. Preso d’assalto soprattutto l’ospedale di Montichiari, ...

Polmonite : Casi nel Brescia - accertamenti su due decessi e su acquedotti : In riferimento ai casi di Polmonite che si stanno registrando nel Bresciano, sono stati disposti accertamenti sui decessi di un 85enne di Carpenedolo e di una 69enne di Mezzane di Calvisano, per valutare se siano collegati. E’ stata disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte. Ats di Brescia sta effettuando le analisi degli acquedotti perché si ipotizza che l’epidemia in atto (circa 150 casi) sia dovuta ad un batterio ...

Brescia - oltre 150 Casi di polmonite. Controlli sulla rete idrica : ipotesi di un batterio nell’acqua : I numeri sono quelli di un’epidemia. Hanno superato quota 150 i casi di polmonite nella bassa Bresciana orientale, in particolare nei comuni di Carpenedolo, Montichiari, Calvisano, Visano, Acquafredda e Remedello. Centoventuno gli accessi registrati al Pronto soccorso, in 107 sono stati ricoverati. Una situazione che riporta alla mente l’emergenza legionella scoppiata a luglio a Bresso, comune dell’hinterland milanese, con 52 ...

Polmonite a Brescia - i Casi sono oltre 150 Ipotesi batterio : «Attenzione ai rubinetti» Dal cibo all’igiene - domande e risposte : Vertice d'emergenza tra i gestori degli stessi acquedotti e Ats di Brescia. Ricoverate oltre 150 persone tra Brescia e Mantova. Parla l’assessore regionale Gallera: «Anche l’Istituto superiore di sanità è coinvolto nel percorso di valutazione del caso»

