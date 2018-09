lastampa

: Cernobbio, Casellati: sui migranti l'Italia lasciata colpevolmente sola - - GiostraGiacomo : Cernobbio, Casellati: sui migranti l'Italia lasciata colpevolmente sola - - AS3691 : RT @Agenzia_Ansa: #Cernobbio @Pres_Casellati 'Sui #migranti l'Italia è stata lasciata colpevolmente sola. L'#Ue, così attenta al rispetto… - gscapini66 : RT @Agenzia_Ansa: #Cernobbio @Pres_Casellati 'Sui #migranti l'Italia è stata lasciata colpevolmente sola. L'#Ue, così attenta al rispetto… -

(Di domenica 9 settembre 2018) 'Riformare il Paese per far crescere l'economia' Per ripartire l'ha bisogno di riformarsi: ha bisogno di una riforma fiscale, di ammodernamento delle infrastrutture, di un sistema giudiziario ...