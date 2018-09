Case fantasma | truffate tre famiglie brugheresi

La truffa delle "Case vacanza fantasma" : 8.21 Case vacanze in affitto a prezzi concorrenziali: l'unico problema è che le le case non esistevano. Una truffa scoperta dai carabinieri di Rimini e Cattolica che hanno denunciato 8 italiani,i quali hanno ingannato una cinquantina di ignari vacanzieri con quella che è stata ribattezzata la "truffa della case vacanza fantasma".Le inserzioni erano sul web e la caparra 200-300 euro,veniva accreditata con transazioni telematiche.Le case ...

Hotel fantasma e Case pollai. L'estate furbetta degli affitti : I furbetti operano anche in vacanza. La Guardia di Finanza ha messo sotto la lente d'ingrandimento i proprietari di seconde e terze case per gli affitti in località turistiche. I controlli portati a termine sono stati 895, di cui la metà ha consentito di scovare irregolarità. Sono 539 le violazioni rilevate. I casi più numerosi si sono registrati in Puglia, dove, su 310 interventi 100 sono state le violazioni riscontrate, ma anche in Toscana, ...

Estate 2018 - per la Gdf la metà delle Case vacanza è irregolare : “Scoperti anche hotel fantasma” : Una casa vacanze su due è risultata irregolare secondo i controlli della Guardia di Finanza. Puglia, Toscana e Lazio le maglie nere. Ma anche in Sicilia sono state riscontrate anomalie: a Taormina, tra le mete più richieste dei villeggianti italiani, le fiamme gialle hanno scoperto veri e propri hotel fantasma.Continua a leggere

Ospizio-pollaio a Sassari e hotel fantasma a Taormina. Case vacanza - 50% degli affitti irregolare : Una casa vacanza su due è stata affittata in maniera irregolare. E' quanto emerge dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza sui proprietari di seconde e terze Case nelle località balneari, di montagna e nelle città d'arte nell'ambito degli interventi predisposti in occasione dell'estate. Su 895 controlli effettuati 539 sono irregolari e, di questi, 450 sono risultati affitti in nero. Le regioni dove si sono ...

Siracusa-Gela - l'autostrada fantasma in Sicilia : cartelli e Caselli - ma è tutto "finto" : Una vera e propria autostrada fantasma. I caselli ci sono, i cartelli che segnalano di rallentare per il pagamento, pure. Come quelli per le uscite col Telepass. Ma è tutto finto. Succede...