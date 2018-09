Carles Puigdemont ospite d' onore a Delémont

L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è tornato in Belgio : L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è tornato in Belgio sabato mattina dopo essere stato per quattro mesi in Germania, dove era stato arrestato lo scorso 25 marzo. Puigdemont, che continua a essere uno dei leader più importanti del movimento indipendentista The post L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è tornato in Belgio appeared first on Il Post.

Il Tribunale supremo spagnolo ha ritirato il mandato di arresto europeo per Carles Puigdemont, l'ex presidente della Catalogna che da fine marzo si trova in Germania. Il 12 luglio un Tribunale tedesco aveva stabilito che Puigdemont poteva essere estradato in Spagna

Carles Puigdemont verso l'estrazione. La corte d'Appello dello Schleswig-Holstein ritiene che la consegna dell'ex presidente catalano, fermato in Germania il 25 marzo scorso, alla Spagna sia ammissibile per il reato di malversazione, ma non per quello di ribellione. La decisione finale spetterà comunque alla corte di giustizia federale. Puigdemont era stato fermato dalla polizia tedesca mentre attraversava in auto la frontiera fra