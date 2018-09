Caos in Serie B | Malagò | “il collegio sta riflettendo”

Caos totale in Serie B : campionato a 22 squadre? I club pronti al ricorso al Tar - si rischia il blocco : RIPESCAGGI Serie B E Serie C- Centinaia di migliaia di tifosi tra le squadre di Serie B e Serie C attendono le decisioni del Collegio di garanzia dello Sport, attese tra domani sera e martedì mattina. All’interno dell’organismo presieduto da Franco Frattini, più volte deputato, ministro e commissario europeo, vi è una spaccatura forte: l’ipotesi di una decisione sofferta, presa a maggioranza, è una certezza. La posizione di ...

Le notizie più importanti di oggi : il Caos in Serie B ed infortuni terribili : Le notizie più importanti di oggi –

Serie B e calcio femminile : è Caos senza precedenti - tensione alta in attesa della sentenza : Slitta la sentenza riguardante il format del campionato di Serie B, polemiche clamorose in vista delle decisioni di martedì ma caos anche per quanto riguarda il calcio femminile. La Lega nazionale dilettanti ha rimarcato un possibile conflitto di interessi all’interno della composizione del Collegio stesso: “La relatrice dei giudizi riuniti relativi ai campionati di vertice di calcio femminile (avvocato Gabriella Palmieri ...

Le notizie più importanti di oggi : dal Caos in Serie B fino alle ultime news di mercato : Il presente si chiama Champions, ma il futuro potrebbe riservare incarichi prestigiosi per Steven Zhang, figlio del proprietario dell’Inter. Thohir, attualmente ancora numero uno del club nerazzurro, ha il mandato in scadenza a fine ottobre e il suo successore potrebbe essere proprio il 26enne Steven. Il passaggio di testimone permetterebbe al rampollo di casa Zhang di diventare il presidente più giovane della Serie A. ...

Caos-ripescaggi Serie B - Napolitano : 'Fatto grave il ricorso di 6 squadre' : ... Napolitano ha aggiunto: 'Ieri è accaduto un fatto grave, che il commissario straordinario della Figc è stato denunciato per abuso d'ufficio dopo una vita dedicata allo sport. Questo trasforma il ...

Serie C - tanti club ancora in bilico : Caos gironi e calendari a pochi giorni dal via : A pochi giorni dall’avvio del campionato, l’incertezza regna ancora sovrana. Sarà una giornata decisiva anche per la prossima C, non solo per la Serie B. Oggi, il Collegio di Garanzia del Coni si concentrerà su format e ripescaggi in B che andrebbero quindi a ridisegnare la mappa della Serie C. Novara e Catania sono i casi più spinosi: chiedono il ripescaggio. Gli interessi di Pro Vercelli e Ternana, invece, sono in conflitto ...

Caos Serie B - sei le squadre in attesa dei verdetti : si va verso un torneo a 22 squadre - un’assurdità a campionato già iniziato : Oggi è una giornata decisiva per le sorti della Serie B 2018-19. Nonostante il campionato cadetto sia già iniziato, il Collegio di Garanzia dello Sport entro stasera dovrà decidere se riportare a 22 il numero delle squadre (situazione molto probabile) del torneo ed eventualmente stabilire anche le squadre che usufruirebbero del ripescaggio. Le squadre in attesa di notizie sono sei: Siena, Novara, Catania, Pro Vercelli, Ternana ed Entella. ...

Caos in Serie B : Cosenza-Hellas Verona a rischio rinvio - i calabresi rischiano la sconfitta a tavolino ed una penalizzazione : Caos infernale in Serie B dove Cosenza-Hellas Verona (inizio alle 18) è a serio rischio rinvio. Il motivo? Le pessime condizioni del terreno di gioco, rizollato due notti fa. In questi minuti è in corso un primo sopralluogo per decidere il da farsi con il Cosenzache rischia una sconfitta a tavolino (0-3), oltre ad un punto di penalizzazione in classifica. Mentre la società calabrese vorrebbe giocare, i veneti sono per il no in quanto ...

Serie A - è delirio : Milan - Inter e Bologna nel Caos con Gattuso - Spalletti e Inzaghi già a rischio esonero. Una follia tutta italiana : Tre piazze storiche come Milan, Inter e Bologna sono già nel caos: parte della tifoseria chiede la testa di Gattuso, Spalletti e Pippo Inzaghi nonostante il campionato sia appena iniziato. E’ già bufera a Milano e Bologna per il deludente avvio di stagione, ma polemiche così accese ci sembrano un eccesso di isterismo soprattutto per il Milan che ha giocato una sola partita, in uno dei campi più difficili della Serie A, al San Paolo ...

Caos Serie B - comunicato durissimo e congiunto di leghe Dilettanti - C e Aic contro Fabbricini - : ... provvedimenti la cui legittimità verrà valutata dal Collegio di Garanzia del CONI il prossimo 7 settembre ma che hanno causato confusione e sconcerto in tutto il mondo del calcio. Il riferimento è ...

Calcio donne nel Caos : sospesi Serie A e Serie B : sospesi i campionati di Serie A e B di Calcio femminile fino al 7 settembre. Lo ha stabilito con decreto il presidente del Collegio di Garanzia, Franco Frattini, accogliendo l’istanza cautelare della FederCalcio contro la sentenza della Corte d’appello della Figc con la quale si annullava l’inquadramento della Serie A e B di Calcio femminile nell’ambito della stessa FederCalcio deciso dal commissario straordinario ...

Giorgia Meloni parla di calcio e del Caos Serie B : Occorre mettere ordine - lo sport è sacro : Sul caos serie B prende posizione, tramite il proprio profilo Facebook, il leader politico di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Di solito non mi occupo molto di calcio, ma mi piace occuparmi di ingiustizie. E credo che impedire che alcune squadre venissero ripescate in B sia stata una forzatura. Perché si tratta di squadre che lo meritano per storia e risultati, e perché le regole non si cambiano in corsa. Ora siamo di fronte al caso unico di ...

Caos Serie B - Tommasi : “chiediamo il rinvio delle prime due giornate” : Sempre più in dubbio l’inizio del campionato di Serie B, è Caos nel torneo cadetto con pochi precedenti. Nelle ultime ore importanti dichiarazioni di Damiano Tommasi, presidente dell’Aic: “abbiamo valutato la situazione, in questi giorni faremo approfondimenti con i calciatori. Rimane lo stato di agitazione e continuiamo a ritenere che sarebbe più opportuno almeno rinviare le prime due giornate aspettando il ...