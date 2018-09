Canottaggio | Mondiali 2018 | programma | orari e tv di domenica 9 settembre Tutti gli

Campionati Mondiali Assoluti di Canottaggio - domani il via a Plovdiv : Italia presente in 24 specialità : Oggi pomeriggio, alle 18.30 (le 17.30 in Italia) è in programma la cerimonia di apertura della manifestazione domani, domenica 9 settembre, a partire dalle 9.30 ora locale (le 8.30 in Italia) prenderanno il via a Plovdiv (Bulgaria) i Campionati Mondiali Assoluti di canottaggio (senior, pesi leggeri, pararowing). Le gare si disputeranno sul bacino remiero del Maritza River a Plovdiv e andranno avanti fino a domenica 16 settembre. Il ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : nuove novità per la ‘punta’ azzurra. Matteo Lodo sale sul 4 senza : Altri cambiamenti importanti nella ‘punta’ azzurra per i Mondiali di Canottaggio di Plovdiv (Bulgaria). L’Italia lo scorso anno conquistò nella rassegna iridata di Sarasota l’oro nel due senza, l’argento nel quattro senza e il bronzo nell’otto. In questa stagione i risultati non sono stati però altrettanto brillanti e così i tecnici azzurri hanno scelto di fare diversi cambi negli equipaggi per cercare di tornare competitivi. La ...

Canottaggio - Mondiali Plovdiv 2018 : i favoriti gara per gara. Chi vincerà il medagliere? : Sta per alzarsi il sipario sui Mondiali di Canottaggio, che andranno in scena a Plovdiv, in Bulgaria, dal 9 al 16 settembre: andiamo a scoprire per tutte le specialità i favoriti per la vittoria e per il podio. Specialità olimpiche Due senza femminile Kerri Gowler e Grace Prendergast (Nuova Zelanda) appaiono superiori anche rispetto al Canada di Caileigh Filmer e Hillary Janssens ed agli USA di Victoria Opitz e Gia Doonan. La Romania ha ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : Oppo-Ruta a caccia del podio nel doppio pesi leggeri : Tra le specialità in cui l’Italia potrà ambire ad una medaglia ai Mondiali di Canottaggio di Plovdiv (Bulgaria) c’è indubbiamente il doppio pesi leggeri maschile. L’equipaggio formato da Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta ha dimostrato nell’ultimo biennio di avere le qualità per lottare con i migliori in tutte le competizioni e partirà quindi tra i favoriti anche in questa rassegna iridata. Lo scorso anno l’Italia conquistò la medaglia d’argento a ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : esame importante per il settore femminile verso Tokyo 2020 : I Mondiali di Canottaggio di Plovdiv (Bulgaria) saranno un test fondamentale in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per l’Italia ci sarà particolare attenzione per le prestazioni del settore femminile, che dopo i buoni segnali dati agli Europei di Glasgow, dovrà confermarsi anche in questa rassegna iridata per poter puntare ad essere protagonista poi in quella a cinque cerchi. Andiamo quindi a scoprire le prospettive delle azzurre per questa ...

Mondiali Canottaggio - 67 azzurri in gara : ANSA, - FIUMICINO, 05 SET - L'Italia del remo vola in Bulgaria per i Mondiali assoluti di canottaggio , categorie senior, pesi leggeri e pararowing, in programma a Plovdiv dal 9 al 16 settembre. Con ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : il 4 di coppia azzurro per chiudere in bellezza una stagione dominata : I Cavalieri delle Acque vogliono chiudere un cerchio: esordio in Coppa del Mondo a Linz (dove si svolgeranno i Mondiali il prossimo anno) con vittoria, seconda uscita agli Europei di Glasgow ed ancora vittoria. Ora ai Mondiali di Canottaggio di Plovdiv bisogna chiudere adeguatamente una stagione già di per sé trionfale. Occorre mettere la ciliegina sulla torta: siamo a metà del quadriennio olimpico, in una stagione che ha visto un gran numero di ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : i convocati dell'Italia e gli equipaggi ai raggi X : Quattro di coppia pesi leggeri " L'Italia si presenterà al maschile con l'equipaggio che ha trionfato sia in Coppa del Mondo a Linz, che agli Europei di Glasgow. Matteo Mulas, Andrea Micheletti, ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia e gli equipaggi ai raggi X : L’Italia è pronta a partire per Plovdiv (Bulgaria) dove dal 9 al 16 settembre si svolgeranno i Mondiali di Canottaggio. Il Bel Paese cercherà di confermare il ruolo di potenza in questo sport e gli azzurri sono pronti ad essere anche quest’anno grandi protagonisti. Andiamo quindi ad analizzare i convocati dell’Italia e gli equipaggi ai raggi X. Specialità olimpiche Singolo – Al maschile troveremo in gara Simone Martini, sceso dal ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : definite le barche dell’Italia. Lodo sale sul 4 senza - rivoluzionata la ‘punta’ - confermato il 4 di coppia : Sono stati diramati oggi i convocati ufficiali dell’Italia per i Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio in programma a Plovdiv, in Bulgaria, dal 9 al 16 settembre, e contestualmente sono state comunicate anche le composizioni degli equipaggi azzurri. La nostra rappresentativa sarà formata da 67 atleti, riserve incluse, per un totale di 24 imbarcazioni sulle 29 specialità inserite nel programma iridato. Diverse le novità rispetto agli ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Si terranno a Plovdiv, in Bulgaria, dal 9 al 16 settembre, i Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio: l’Italia punta a bissare la spedizione trionfale di Sarasota dello scorso anno. Saranno 20 le specialità (14 olimpiche) in gara per il Canottaggio, ed 8 quelle per il paraCanottaggio. Le finali verranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta kive testuale di tutte le fasi di gara. Di seguito il ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. Attesa per il quattro di coppia campione d’Europa : Tutto pronto per i Mondiali di Canottaggio che andranno in scena dal 9 al 16 settembre a Plovdiv, nelle acque della Bulgaria. Meno di due settimane al via, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha oggi diramato la lista dei convocati per quanto riguarda le discipline Senior, Pesi Leggeri, Pararowing per l’appuntamento iridato. Delegazione molto ampia quella italiana, di 67 atleti (39 senior, 20 Pesi leggeri, 8 Pararowing), divisi in 24 ...

Canottaggio – Ufficializzata la delegazione azzurra per i Mondiali : Canottaggio, Mondiali Assoluti di Plovdiv. Ufficializzata la delegazione azzurra A dodici giorni dall’Inizio del Campionato del Mondo Assoluto (Senior, Pesi Leggeri, Pararowing), in programma dal 9 al 16 settembre a Plovdiv, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha ufficializzato la delegazione che rappresenterà l’Italia durante l’evento iridato. Sarà una compagine, tra uomini e donne, di 67 atleti (39 senior, 20 Pesi ...

Canoa e Canottaggio - pioggia di medaglie per gli atleti Uniba ai Campionati mondiali universitari : Tre gli atleti presenti, tutti del gruppo sportivo Marina Militare: Carmelo Laspina, Antonio Di Caterino , Scienze Motorie, e Michele Bertolini , Economia, . I tre atleti portano a casa 4 medaglie: ...