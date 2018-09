Canada | arriva il burattino trans per insegnare il gender ai bambini

ilgiornale

(Di domenica 9 settembre 2018) In, sotto l'apparenza di un'iniziativa antibullismo,il" peraile "questioni di genere".Il progetto è guidato dalla Fondazione Jasmin Roy Sophie Desmarais, che ha sede a Montreal ed è stato diffuso con l"eufemismo linguistico di "social and emotional learning to help children with the process of identity affirmation" (cioè "apprendimento sociale ed emotivo per aiutare inel processo di affermazione dell'identità").Ilin questione è rappresentato in età scolare (per connettersi meglio con idi quell'età), e in origine si chiamava Julia, ma Julia è alle prese col suo genere e sente nel suo cuore che è un ragazzo e vuole essere chiamata Julien. Quindi il messaggio che arriverà aiè semplice: il tuo genere non è dettato dalla biologia e il tuo corpo è irrilevante per quello che sei realmente, e può ...