Campionato Italiano Trial Outdoor | cominciato il quinto appuntamento | Grattarola in pole

Serie A - cresce del 46% il valore del Campionato italiano : cresce il valore del campionato italiano. A margine della sessione estiva di calciomercato, la Serie A si conferma sul podio per valore totale delle rose (4.39 mld €) con un incremento – rapportato al dato equivalente di avvio sessione estiva del 2017 – del 46.3%. Si tratta del secondo miglior valore incrementale europeo. Lo rivela un report dell’Osservatorio del calcio italiano. La vetta del podio spetta alla Premier ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Finali Catania. Rossi/Caminati e Menegatti/Orsi Toth : favoriti al potere : Sono Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth tra le donne e Marco Caminati ed Enrico Rossi tra gli uomini i nuovi campioni d’Italia di Beach volley. Pronostici rispettati anche se con diverse modalità: senza sconfitte il cammino di Rossi e Caminati, con un passaggio nemmeno troppo breve dal tabellone perdenti, quello di Menegatti/Orsi Toth. La coppia romagnola, già campione d’Italia due anni fa, ha vinto il torneo soffrendo più in avvio della tre ...

Windsurf - tutto pronto per il Campionato Italiano Giovanile 2018 : La manifestazione è organizzata da AICW in collaborazione con il Talamone Windsurfing Kitesurf Center in provincia di Grosseto Si terrà dal 7 al 9 settembre il Campionato Italiano Giovanile 2018 di Windsurf Slalom con tavole FireRace 120. Il Progetto Giovanile Slalom con le tavole RRD FireRace 120 ha avuto da quest’anno il riconoscimento ufficiale da parte della Federazione Italiana Vela quale ‘tavola propedeutica slalom Under 20’. La ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Finale Catania. Quante sorprese nel torneo femminile! Favoriti ok tra gli uomini : Quante sorprese nel torneo femminile nella seconda giornata di sfide alla Finale del Campionato Italiano in programma a Catania. Le super favorite Menegatti/Orsi Toth hanno iniziato malissimo la loro giornata perdendo la sfida più attesa contro le numero due azzurre, Zuccarelli/Traballi, uscite dal tabellone vincenti a loro volta in semiFinale. Entrambe le coppie della Nazionale sono ancora in gioco nel torneo femminile è paradossalmente ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Finale Catania. E’ già “supersfida azzurra” oggi sulla sabbia siciliana : Una prima giornata zeppa di sfide e di verdetti più o meno annunciati alla Finale del Campionato Italia di Catania ma da oggi si fa sul serio con le sfide che porteranno dritte alle semifinali ed è un sabato ricco di incontri imprevedibili quello in programma sulla sabbia siciliana, che inizierà con la super sfida tra le due coppie della Nazionale italiana, Menegatti/Orsi Toth e Zuccarelli/Traballi che si troveranno di fronte nella partite che ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Catania. Infortunio per Daniele Lupo : i numeri uno rinunciano : Niente finale del Campionato Italiano per Daniele Lupo e Paolo Nicolai, a conclusione di una stagione che non sarà certo ricordata come fortunata dalla coppia azzurra più forte a livello maschile. Pochi minuti fa in un post su Instagram il vice campione olimpico ha annunciato il suo forfait al torneo più importante del circuito tricolore in programma da domani a domenica sulla sabbia di Catania per un non meglio precisato intoppo fisico. ...

Beach Volley – Campionato Italiano : in scena le finali scudetto : A Catania andranno in scena questo weekend le finali scudetto del Campionato Italiano di Beach Volley Gran finale in vista per il Campionato Italiano assoluto di Beach Volley: da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre alle Capannine di Catania si disputerà l’edizione 2018 delle finali scudetto, che assegneranno i titoli nazionali maschile e femminile. L’ormai tradizionale appuntamento nella città etnea, che ospita per la ...

A Colfiorito il Campionato Italiano di marcia alpina : FOLIGNO Nell'area montana di Foligno, a Colfiorito, si svolgerà sabato 1° settembre e domenica 2 settembre il 39° campionato italiano di marcia alpina di regolarità per iniziativa della Fie , ...

Beach volley - Finale Campionato Italiano 2018 Catania. Tutti assieme appassionatamente : tornano le star azzurre sulla sabbia siciliana : Paolo Nicolai e Daniele Lupo, Marco Caminati ed Enrico Rossi, Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth: ci sono Tutti i protagonisti della stagione internazionale al via della Finale del Campionato Italiano di Catania in programma da venerdì a domenica sulla sabbia siciliana che ospiterà tutte le coppie azzurre che hanno conquistato nella stagione appena conclusa del World Tour almeno una volta il podio: in campo maschile Abbiati/Andreatta, terzi ...

A Magione Campionato Italiano maratona pattinaggio : "Manifestazioni come questa " ha rilevato " offrono una straordinaria opportunità per coniugare sport e promozione turistica, un binomio vincente su cui investiamo e dobbiamo investire. Ci sono tutte ...

Campionato Italiano Fj - trionfano i portacolori del Club Trevigiano : Al cospetto del sindaco Nicola Loira e dell' assessore allo sport Valerio Vesprini , delle autorità militari nella persona del Comandante della Capitaneria locale Ciro Petrunelli , e dei vertici ...

Campionato Italiano : Andreatta-Abbiati e Toti-Allegretti vincono la Coppa Italia : ... il sindaco di Caorle Luciano Striuli, il presidente del Volley Team San Donà Fabio Zuliani e il direttore generale Gabriele Busato, il presidente dell'associazione Caorle Città dello Sport Renato ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 - Caorle. Le “prime volte” di J. Allegretti/Toti e Abbiati/Andreatta che alzano la Coppa : Hanno saputo aspettare fino al 26 agosto per vincere il loro primo titolo del circuito tricolore ma si sono fatti trovare con la forma giusta al momento giusto Jessica Allegretti e Giulia Toti in campo femminile e Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta in campo maschile. Sono loro i trionfatori della Coppa Italia di Beach volley, assegnata oggi a Caorle. Nella loro migliore stagione a livello internazionale Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Caorle. I favoriti Abbiati/Andreatta e Colombi/Breidenbach in finale : è assalto alla Coppa Italia : L’hanno raggiunta attraverso due strade diverse ma alla fine ci sono arrivati, Abbiati/Andreatta e Colombi/Breidenbach alla finale della Coppa Italia 2018, il primo dei due titoli della stagione che anticipa la finale tricolore di Catania nel prossimo week end. Le coppie favorite della vigilia hanno conquistato l’atto conclusivo dell’appuntamento veneto: Abbiati/Andreatta al termine di un torneo senza macchia, ...