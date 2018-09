Campania e Molise tremano ancora

Terremoto di magnitudo 3.0 tra Campania e Molise - : La scossa è stata registrata alle 4.22 a una profondità di 13 km. Il comune più vicino all'epicentro è quello di Pontelandolfo, in provincia di Benevento

Terremoto Molise - scossa avvertita anche in Abruzzo e Campania : tanta paura - verifiche in corso : paura e gente in strada in tutto l’Abruzzo, da Pescara a Chieti da Teramo all’Aquila, per la scossa di Terremoto che alle 20.19 si è verificata in Molise, con epicentro a Montecilfone, in provincia di Campobasso, e magnitudo di 5.1. Tante, in tutta la regione, le chiamate ricevute dai comandi provinciali dei Vigili del Fuoco da parte di persone che volevano informazioni. Da quanto si e’ appreso, non si registrano danni. paura ...

Molise : nuova scossa di terremoto - paura anche nel Lazio e in Campania : Evento sismico Ml 5.2 , Mw 5.1, in provincia di Campobasso 16 agosto 2018 https://t.co/N4EiLSRxTA " INGVterremoti , @INGVterremoti, August 16, 2018 Autore Antonio Citera Categoria Cronaca

Terremoto : nuova scossa oggi in Molise - avvertita a Napoli e in Campania : Forte scossa di Terremoto di magnitudo 5.2 registrata oggi in Molise e avvertita anche in Campania: è la seconda dopo quella di due giorni fa con epicentro sempre in Molise. Epicentro a Montecilfone, nella provincia di Campobasso, a una profondità di 9 km.Continua a leggere

Trema la terra nel Molise : il sisma di magnitudo 4.7 avvertito anche in Campania : La terra torna a Tremare in Molise. Una scossa di magnitudo 4.7 ha interessato diversi comuni della provincia di Campobasso. Lo sciame sismico è stato percepito anche in Campania, soprattutto nei territori dei comuni della provincia di Caserta e Benevento (i capoluoghi di provincia più prossimi all'epicentro). Il terremoto si è verificato intorno alla mezzanotte tra martedì 14 agosto e mercoledì 15 agosto 2018. Numerosissime sono state le ...

Terremoto di 4.7 in Molise - panico dalla Puglia alla Campania : 5 scosse. I sindaci : la gente in strada - lesioni ai cornicioni - elettricità ko : Risveglio di Ferragosto dopo la notte passata in auto per molti residenti e turisti del Molise, svegliati poco prima delle 24 da una forte scossa di Terremoto, subito seguita da...

