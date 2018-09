Camerun | esordio flop di Seedorf

calcioweb.eu

(Di domenica 9 settembre 2018) Inizia con un mezzol’avventura di Clarencesulla panchina del. L’ex giocatore e allenatore del Milan, adesso nella veste del ct dei ‘Leoni Indomabili’ (che ha Patrick Kluivert come suo vice) non è andato oltre l’1-1 contro le modeste Comore andate addirittura in vantaggio dopo appena 8′ e raggiunte solo nel finale (80′) grazie a un provvidenziale gol di Bahoken.L'articolodiCalcioWeb.