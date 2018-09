Calenda e la moglie malata di leucemia La forza del potente che parla di dolore

Calenda : 'Non sono sparito - devo stare vicino a mia moglie : ha la leucemia' : Si è sentito in dovere di giustificare le sue assenze, i suoi silenzi anche durante la fase culminante della vertenza Ilva. Ma Carlo Calenda , ex ministro dello Sviluppo economico, aveva una dolorosa ...

“Ecco perché sono sparito”. Il dramma di Carlo Calenda - riguarda la moglie (malata). Cos’ha : Il caso Ilva si è chiuso negli ultimi giorni: il Governo Conte ha trovato un accordo e promesso 10.300 assunzioni. Una risoluzione alla quale si è arrivati grazie anche al lavoro svolto, durante il precedente mandato, da Carlo Calenda: l’ex ministro dello Sviluppo Economico del Governo Gentiloni ha lavorato a lungo per trovare una risoluzione circa lo stato d’allarme della città di Taranto e l’azienda Ilva. Calenda, figlio del ...

Pd - Calenda : “Non sono sparito - devo stare vicino a mia moglie malata di leucemia” : L'ex ministro dello Sviluppo economico spiega su Twitter perché non è riuscito a partecipare agli ultimi incontri del partito: "Viola è in ospedale per trapianto e io devo seguire lei e i bambini, ma continuo a combattere per le mie idee e contro questo governo".Continua a leggere

La confessione di Calenda : "Non vado agli incontri Pd perché mia moglie ha la recidiva della leucemia" : Un'assenza temporanea, quindi, quella del dirigente d'azienda italiano, che non sembra affatto intenzionato a mollare la presa sulle battaglie che hanno contraddistinto la sua azione politica.