Calcio | paura per Luke Shaw durante Inghilterra-Spagna

FantaCalcio : Ciano colpo di qualità in provincia. L'esordio in A non fa paura : Diceva Andy Warhol, anche se i dubbi sulla paternità della frase resistono al passare del tempo, che "tutti hanno diritto a un quarto d'ora di celebrità". Camillo Ciano quel quarto d'ora se lo è ...

Lazio - Acerbi lancia la sfida ai microfoni di CalcioWeb : “Cristiano Ronaldo e la Juve non possono farci paura - dopo la malattia ho un’altra testa. Nazionale? Sarei orgoglioso. Di Francesco? Ci vedremo al Derby” : Francesco Acerbi non ha paura e in un’intervista ai microfoni di CalcioWeb lancia la sfida alla Juve di Cristiano Ronaldo: “erano già fortissimi prima, adesso con questo colpo che non si aspettava nessuno lo sono ancora di più ma non ci possono fare paura. Sono altre le cose della vita che possono fare paura, e a me non ha fatto paura neanche la malattia quindi figuriamoci se mi posso spaventare della Juve e di Cristiano ...

Zárate tra Calciomercato e paura : “ho ricevuto minacce di morte dopo l’addio al Velez” : Mauro Zárate ha lasciato il Vélez Sarsfield per approdare al Boca Juniors, il calciatore è stato minacciato di morte dopo il trasferimento L’attaccante argentino Mauro Zárate ha denunciato di aver subito minacce dopo aver annunciato il suo passaggio dal Vélez Sarsfield, club in cui era uno dei suoi idoli, al Boca Juniors. “Non pensavo che avrebbe generato così tanta rabbia nelle persone, arrivando a fare minacce o insultando ...

Calciomercato Chelsea - nel 2012 quasi fatta per Mbappé : decisiva la paura delle sanzioni Fifa : Segna e stupisce, e ora più che mai tutti lo vogliono. Kylian Mbappé in Russia sta diventano una star, più di quanto non lo fosse già in passato, quando la scorsa estate il Psg aveva speso oltre 150 ...