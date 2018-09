Calcio amputati | ltalia quinta all' Amp Futbol Cup di Varsavia

Calcio amputati : ai Mondiali del Messico Italia nel girone B con Argentina - Francia e Ghana : Se da un lato è un bene stare lontani dalla Russia, campioni del mondo del 2014, e dalla Turchia, prima in Europa, dall'altro siamo obbligati ad arrivare primi nel girone per evitare abbinamenti duri.

"Il Calcio mi ha fatto volare". Il sogno di Pietro al raduno europeo di Calcio per i bambini amputati : "L'ora me la ricordo benissimo: erano le 5.22. 17 marzo 2017. L'emorragia, poi un'operazione di 11 ore, 48 ore di terapia intensiva, un nuovo intervento di sei ore e alla fine l'amputazione, tutto in una settimana". Debora D. è la mamma di Pietro, 7 anni, costretto all'amputazione della gamba destra per una complicazione scaturita dopo un intervento necessario per curare un piccolo difetto al cuore. Sedici mesi dopo Debora, il marito e ...