Calamità naturali | Borrelli | “Importante attivare una piattaforma nazionale di

meteoweb.eu

: Un importante incontro a Castrolibero che ci ha consentito di discutere di prevenzione dei danni da calamità natura… - AmeliaDiacovo : Un importante incontro a Castrolibero che ci ha consentito di discutere di prevenzione dei danni da calamità natura… - ienaridens7 : @MAURO_PILI Cita decreti ad minchiam, il decreto del 2 gennaio 2018 riguarda le calamità naturali mica gli interven… - daniele19921 : @MauroLeonardi3 Per le Anime Sante del Purgatorio,per pace nella mia famiglia,per i morti nel tifone del Giappone,p… -

(Di domenica 9 settembre 2018) “E’ importante, in caso diunadi allertamento. Unache prenda spunto anche da quella che viene applicata in Calabria con sistemi informativi avanzati“: l’attività della Protezione civile della Regione Calabria, “rappresenta un modello di riferimento tecnologicamente avanzato anche per le Protezioni civili di altre regioni e che utilizza sistemi informativi avanzati,” ha dichiarato il Capo del Dipartimento di Protezione civile, Angelo, oggi a Lamezia Terme all’assemblea del volontariato di Protezione civile regionale.ha elogiato il Direttore della Protezione civile della Regione Calabria, Carlo Tansi, il quale ha dichiarato che “ladi allertamento che viene applicata in Calabria sarà ulteriormente perfezionata nelle prossime settimane, con i ...