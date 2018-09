Calabria | 25enne muore in un tragico incidente stradale

Blastingnews

(Di domenica 9 settembre 2018) Si continua a morire sulle strade calabresi. Un giovane ragazzo di soli 25 anni ha infatti perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in unavvenuto in provincia di Cosenza. Il giovane stava viaggiando a bordo della sua moto quando, per cause tutte da accertare, si è scontrato contro un'autovettura che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. Il conducente dall'auto è stato trasferito in ospedale, in stato di choc dopo ilschianto. Scontro frontale sulla Provinciale 241, nei pressi del comune di Castrovillari Si chiamava Giuseppe Senise ed aveva soltanto 25 anni il ragazzo che, nella nottata tra ieri ed oggi, ha perso tragicamente la vita dopo essere rimasto coinvolto in un terribile. Dalle prime informazioni pervenute, l'è accaduto sulla strada provinciale 241, nei pressi del comune di Castrovillari nel cosentino. Il ...