Cade dall’altalena e batte la testa | grave bimbo di 10 anni

(Di domenica 9 settembre 2018) Nel Comune di Stazzema, sul versante versiliese delle Alpi Apuane, undi dieciè caduto da un’altalena e ha battuto la: è stato trasportato in elicottero in condizioni critiche all’ospedale Meyer di Firenze. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio alla Baia dello Scoiattolo, un rifugio montano. Il piccolo avrebbe riportato un trauma cranico commotivo, motivo per cui il medico dell’elisoccorso del 118 ha deciso per il trasporto diretto all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. L'articolodall’altalena eladi 10Meteo Web.