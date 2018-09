: Cade aereo in Sud Sudan, 21 morti. Italiano sopravvissuto - Agenzia_Ansa : Cade aereo in Sud Sudan, 21 morti. Italiano sopravvissuto - Corriere : Cade un aereo: 21 morti. Salvo un medico italiano - SkyTG24 : #UltimOra Cade aereo in #Sudan, almeno 21 persone sono morte mentre altre tre, tra cui un medico italiano, sono sop… -

21 persone sono morte nello schianto di unin un lago del Sud. Tre i sopravvissuti, tra cui un medico italiano impegnato per un'organizzazione umanitaria, che è in buone condizioni di salute. Si tratta di Damiano Cantone, palermitano, che rientrerà presto in Italia. Gli altri sopravvissuti sarebbero secondo sommarie informazioni un altro uomo e un bimbo di 6 anni. Ignote al momento le cause della tragedia.(Di domenica 9 settembre 2018)