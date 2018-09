Brexit | Johnson shock | May mette cintura esplosiva a Gb

Brexit - Blair e Johnson bocciano la May/ Ultime notizie - sfida tra i conservatori : premier - "Nessuna novità" : Brexit, May: “No a nuovo referendum. Non tradisco la nostra democrazia”. Il premier britannico difende il suo piano d'accordo con l'Unione europea. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 19:12:00 GMT)

La sfida di Johnson : "Non è troppo tardi per salvare la Brexit" : 'Non è troppo tardi per salvare la Brexit - ha detto il sempre scarmigliato intellettuale prestato alla politica nel partito conservatore -. Abbiamo tempo in questi negoziati. Abbiamo cambiato ...

Trump boccia la May su soft Brexit : così a rischio accordi commerciali. Sponda a Boris Johnson : Non c'è pace per Theresa May che deve affrontare anche le critiche di Donald Trump alla svolta "soft" sul fronte Brexit. Il presidente statunitense, in visita a Londra, ha criticato apertamente la ...

GRAN BRETAGNA - CRISI GOVERNO MAY SULLA Brexit/ Ultime notizie - addio di Boris Johnson e Davis ‘spacca’ i Tory : Caos GRAN BRETAGNA, CRISI GOVERNO May SULLA BREXIT: l'addio di Boris Johnson e David Davis spacca i Tory. Ultime notizie: i nuovi ministri e l'avviso dell'Unione Europea(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 16:53:00 GMT)

Gran Bretagna - il governo May perde pezzi : dopo il ministro della Brexit lascia anche Boris Johnson : È un vero e proprio terremoto quello in corso nel governo britannico. In meno di 24 ore si sono dimessi prima il Segretario di Stato per la Brexit, David Davis, seguito a ruota dai sottosegretari Steven Baker e Suella Braverman, e poi anche il responsabile degli Esteri, Boris Johnson. Per Theresa May, che affronta la crisi più difficile da quando a...

Brexit/ 1. Cosa può accadere dopo le dimissioni di Davis e Johnson : dopo le dimissioni di David Davis e Boris Johnson è lecito chiedersi Cosa può cambiare nelle trattative sulla BREXIT. Ue e Uk non hanno molte alternative, spiega PAOLO ANNONI(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 06:02:00 GMT)

Brexit - sarà crisi di governo? i ministri Davis e Johnson hanno dato le dimissioni : Duro colpo per il governo conservatore britannico di Theresa May [VIDEO] che nelle ultime ore ha visto il susrsi delle dimissioni di due dei più importanti ministri britannici: David Davis e Boris Johnson. Le dimissioni dei ministri Prima il ministro per la Brexit [VIDEO], David Davis, che stanotte ha annunciato le sue dimissioni poiché pensa che il governo May sia stato troppo concessivo nei confronti dell'Unione Europea. Non condividendo più ...

